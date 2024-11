Ima dvije vagine, za svaku po jednog partnera: 'Kupile su mi auto', to je baš fora'

Annie Charlotte (26) ima poremećaj uterus didelphys - to znači da ima dvije maternice, dva cerviksa i dvije vagine. U ovom stanju koje pogađa samo 0,3 posto populacije, majka bi tehnički mogla nositi dvije bebe s dva različita oca u isto vrijeme.

Žene poput nje čak bi mogle imati spolne odnose s dvojicom muškaraca istovremeno, kad bi to željele.

I dok je Annie danas ponosna na svoju neobičnu anatomiju i zarađuje od nje putem stranice za odrasle OnlyFans gdje ima 137.000 pretplatnika, priznaje da se u početku teško nosila s ovim stanjem s kojim je rođena.

Bolne menstruacije

Bilo joj je tek 16 godina kad su liječnici otkrili njezino stanje tijekom posjeta radi ugradnje spirale.

Foto: Shutterstock

"Menstruacije su mi bile jako bolne i iznimno obilne, čak sam nekoliko puta i pala u nesvijest, pa sam otišla staviti spiralu u nadi da će mi pomoći. No kad je medicinska sestra u klinici stavila spekulum, čula sam kako je glasno udahnula i rekla mi da hitno moram otići kod ginekologa", rekla je za Fabulous.

Foto: Shutterstock

Kaže da je bilo zastrašujuće dobiti takvu dijagnozu sa 16 godina.

"Samo sam željela imati jednu vaginu, samo sam željela biti normalna, i tada mi se to činilo kao ogroman problem. Postoji operacija koju ljudi s mojim stanjem mogu obaviti kako bi se spojile maternice, ali liječnici su mi rekli da bi to uzrokovalo više štete nego koristi. Nisam o tome govorila nikome, pretpostavljala sam da bi svi reagirali s gađenjem", navela je.

Neplodnost ili ekstra plodnost?

Zbog ove bolesti moguće je da neće moći postati majka, ali i da će nositi dvoje djece.

"Jedan doktor mi je čak rekao da bih mogla imati dvoje djece, jedno u svakoj maternici, i da bi mogli biti rođeni s tri mjeseca razlike", rekla je.

Navodi da mjesečno ima dvije menstruacije, što je isprva pomiješala s obilnim menstruacijama. Svoje je stanje držala u tajnosti, a kad je s 17 godina počela imati seksualne odnose partneri nisu ni primijetili ništa neobično.

Foto: Shutterstock

"Tek sam na faksu, nakon jednog usputnog izlaska, prvi put rekla seksualnom partneru. Bila sam malo pijana i rasplakala sam se, što mi je danas neugodno priznati. Rekao mi je da nije ni primijetio. Definitivno nije utjecalo ni na njegovo ni na moje uživanje u seksu, svidjelo mi se od samog početka. Jedan muškarac me čak podignuo za noge kako bi bolje vidio, rekao je da želi isprobati obje - bilo je stvarno ludo", ispričala je.

Po jedan partner za svaku vaginu

Ove je godine otkrila da ima dva dečka, jednog za svaku vaginu.

"Bilo je sasvim normalno da bi dečki, kad bi počeli izlaziti sa mnom, voljeli 'prisvojiti' jednu vaginu," otkrila je.

"Viđala sam se s jednim tipom i rekao je: 'Želim tvoju lijevu' pa sam odlučila potražiti nekoga za desnu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Trenutno je slobodna i priznaje da joj posao u industriji za odrasle može biti prepreka u potrazi za ljubavlju, ali potpuno je fokusirana na svoju karijeru. Na OnlyFansu je već pet godina, ali isprva njeno stanje nije bilo dio njenog sadržaja.

"Nekako sam slučajno završila na OnlyFansu i nije to imalo nikakve veze s tim što imam dvije vagine na početku. Ne znam čini li me to dodatno napaljenom, ali vrlo sam seksualno aktivna i već sam slala gole slike, pa sam pomislila, zašto ne bih to naplatila?

Foto: Profimedia

Isprva nisam shvatila da to što imam dvije vagine može biti prednost, zapravo mi je jedan prijatelj rekao da to moram bolje iskoristiti za marketing. Tako da sam posljednje tri godine Annie, princeza s dvije p****, a moj profil je eksplodirao od tada. Reći da su mi dvije vagine kupile auto – pa to je baš fora", zaključila je.

