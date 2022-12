Shannon ima 32 godine i za samo nekoliko tjedana postat će baka, ali ljudi joj stalno govore da izgleda premlado da bi imala kćer i unuče, piše The Sun.

"Znate li što? Svi mi to govore 'premlada si da budeš baka!'" rekla je u videu na TikToku te je istaknula da sve što može učiniti za svoju kćer jeste biti najbolja baka što može.

"To je sve što mogu učiniti, samo je podržati i biti uz nju, što i jesam", kazala je.

"Bila sam na svakom pregledu, svakom ultrazvuku, jednostavno sam radila sve za nju. Donijela sam joj sve za bebu, jer ona nema primanja, pa sam joj sve osigurala. Ne samo ja, već i svi drugi oko mene također. Tako da imamo sve i spremni smo. Svi ćemo biti tu za nju i pomoći ćemo joj koliko možemo", ispričala je Shannon.

Ostala je trudna sa 16 godina

Shannonina kći krenula je njenim stopama te je ostala trudna sa samo 16 godina. Shannon je u drugom TikTok videu otkrila da nimalo ne žali što je tako mlada postala majka.

"Imala sam 15 godina kad sam bila trudna i 16 kad sam je rodila. Dakle, bila sam vrlo, vrlo mlad roditelj. Volim misliti da sam još mlada, ali nisam, zar ne?", rekla je Shannon.

"Rodila sam kad sam bila vrlo mlada, no to mi je bila najbolja stvar koja mi se ikad dogodila. Toliko me promijenilo kao osobu. I ne žalim ni zbog jedne stvari u vezi s tim, ni zbog jedne jedine stvari", istaknula je.

Oduševljeni pratitelji izrazili su joj podršku u komentarima.

"Bravo, to je tako lijepo. Sretno njoj i tebi", "Baka uvijek pomaže. Ja ne bih mogla bez moje mame", "Najbolji osjećaj na svijetu. Imam dva unuka", "Imam 33 godine i postala sam baka u rujnu i jako uživam", poručili su joj.