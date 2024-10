Hrvatice priznale što su radile zbog frajera: 'A on me cijelo vrijeme varao'

Ljubav često potiče ljude na neobjašnjive ludosti, a žene se često nalaze u središtu tih emocionalnih avantura. Od spontanih odluka do žrtvovanja vlastitih interesa, mnoge žene se prepuštaju strasti bez razmišljanja o posljedicama. No, ni muškarci nisu izuzeti od ovih akcija, ljubav zna biti podjednako zasljepljujuća za sve.

Tim povodom je jedna žena na Redditu napisala koju ludost je napravila zbog muškarca te je pitala ostale korisnike za njihove dogodovštine.

"Žene, koja je glupa stvar koju ste napravile zbog muškarca? Mogu i muški odgovarati, ali me zanimaju ženski odgovori da se osjećam malo bolje u svojoj situaciji. Evo, ja ću prva. Lik je danas poslao poruku (nakon što mjesec i pol nismo pričali) i pitao me jesam li u gradu u kojem je i on, nije uopće bilo poruke da ćemo se vidjeti ili nešto tako, samo pitanje, a ja otišla odmah nakon posla na depilaciju, za svaki slučaj. Nije se javio nakon mog odgovora da sam još uvijek tu, ni seen nije bacio. Uzalud sam trpjela bol", napisala je.

Što su žene zbog odnosa napravile

I druge žene su joj priznale da su isto napravile: "Viđali smo se neko vrijeme, blago rečeno proveli bi se uvijek odlično oboje - ili sam ja tako mislila. Dogovor je bio da se vidimo u petak za kino pa ćemo do njega. Ista stvar, završim na kompletnoj depilaciji dan prije. Doslovno, kako sam vozila kući s depilacije zove me: 'Hej, cijenim vrijeme koje smo proveli zajedno i sva si super, ali kod mene ništa nije proradilo, nema smisla da se viđamo više.' Baš mi je bilo žao."

Ostale su kazale da su lagale: "Pravila sam se da mi je seks bio dobar", a druga se nadovezala: "Zar nismo sve?"

Na što su još zbog muškaraca bile spremne

Neke žene su otkrile i druge stvari koje su radile zbog muškarca do kojeg im je bilo stalo: "Išla sam kopati njivu s njim i njegovima da ispoštujem djedovinu i njegovu obitelj, a i njega, dok jednog dana nisam rekla da ću radije održati instrukcije i s tom lovom kupiti domaći krumpir u kvartu i još mi ostane love. Na to se uvrijedio."

"Nakon svađe s dečkom zbog njegove nesigurnosti i uvjerenosti da ga varam, otišao je u klub, naravno bez da mi je rekao. Ja sam bila uvjerena da je doma pa sam obula tenisice i krenula prema njemu pješke da to riješimo. Ni taksija, a bome ni noćnih buseva nije bilo. Kiša je padala kao iz kabla, ja sam bila bez kišobrana. Hodala sam dva i pol sata u jedan sat ujutro da bih došla pred njegovu kuću. Zvala sam ga, a on se namjerno nije javljao. Nakon nekih pola sata stajanja na kiši, napisao mi je poruku da je u klubu i da odem doma jer ne zna kad će se vratiti. Cure, pamet u glavu i nemojte raditi budalu od sebe radi čovjeka koji ne bi hodao deset minuta do vas, a kamoli dva i pol sata", poručila je jedna žena.

"Bio je Ultra vikend 2016., moj najdraži je radio sezonu na Hvaru i jako smo si falili pa sam odlučila napraviti romantičnu gestu i otići kod njega. Problem je bio što nisam imala slobodnih dana pa sam morala sve to stisnuti u jedan vikend, ali ništa nije moglo spriječiti pravu ljubav. Teška upala mjehura i ukupnih 14 sati putovanja? Nema problema, mogu ja to. Visoka cijena smještaja za jednu noć na Hvaru u srcu sezone? Ima se, može se. Ultra je u Splitu pa su kaosi i gužve? Ma sve za mog dragog! Na kraju sam saznala da me varao cijelo ljeto, i još se pohvalio da je taman jednu otpratio na trajekt kad sam ja dolazila", prepričala je jedna Dalmatinka.

Druga je isto ispričala svoje iskustvo: "Od svog jadnog studentskog posla sam skupila pare i sjela na avion, a da nikome nisam rekla i otišla k njemu u drugu državu na šest dana, da bi me on ghostao nakon par mjeseci kao da je umro."

"Digla mu kredit od 25.000 eura da bi se par mjeseci nakon toga rastali. Uspješno sam sve otplatila", otkrila je razvedena žena.

"Najgluplja, ali istovremeno i najbolja je što ustajem ujutro u pet sati ujutro da skuham kavu njemu prije posla i da je zajedno popijemo. Nema nikakve potrebe za time, ali ja volim tako započeti dan", zaključila je jedna žena.

Što su muškarci zbog žena napravili

Osim žena, javili su se i muškarci: "Pozajmio sam joj 200 eura da ode na koncert Rammsteina u Budimpeštu nakon tri mjeseca veze, da bi ona odatle produžila s nekim Švabom za Njemačku. Tko šiša pare, ali odnijela mi je i duksericu, koju mi je majka novu kupila za rođendan."

"Ja sam prekinuo s bivšom jer sam saznao da me vara sa Šveđaninom iz Wow guilde. Aha, ne događa se to samo vama ženama", dodao je drugi.

