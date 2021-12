Lavina komentara slila se na objavu jedne djevojke čiji se dečko nalazi između dvije vatre - nje kao svoje djevojke te svoga oca i sestre.

"Redditori, trebam pomoć. Ovdje je najveći problem što se dečko nalazi između dvije vatre - igra koju ja ne želim igrat. Živimo zajedno. Dečko je pomorac, ja sam studentica. Moja obitelj živi u inozemstvu. Svega se nešto dogodilo otkad živimo zajedno u stanu njegovog oca kojeg je "laički" otac pripisao sinu nakon smrti žene (dečkove majke) i odlaska u svoj rodni grad. Da skratim koliko mogu bez gubitka konteksta, uselila sam se kod dečka iz više razloga (uz dozvoljenje i puku sreću njegovog oca) - to smo prije svega htjeli, on je imao neplaćenih računa, ja sam bila u najmu. I mogla sam biti i dalje, ali sam odlučila pomoći dečku, a kako bih to mogla, preselila sam se kod njega. Te račune sam nastavila plaćati dok on nije "stao na noge". Od starije sestre i oca nije dobio nikakvu pomoć, niti su se pitali kako mu je. Problemi su počeli kad je njegov otac počeo dolaziti češće, no kada ja nisam živjela tu. Došao bi svakih mjesec dana i ostajao po dvadeset dana. Prva dva puta nismo ništa spominjali.

Treći put je dečko išao mirno pričati s ocem. I tako je pričao više puta, no svaki put bezuspješno. Njegov otac bi se našao uvrijeđenim, rekao bi: "Što hoćeš, ovo je moj stan", te bi se posvađao sa sinom. Nakon brojnih pokušaja da popriča s ocem da shvati da mu nitko ne brani da dođe, ali da se najavi i da ne stoji toliko dugo jer imamo svoje živote. Pogotovo to što je vrijeme koje provodimo dragocjeno jer je dečko pomorac. Možda mu se svidjelo što svaki dan kuham i čistim, ne znam. Ne uzimam njegovom ocu za zlo cijelu tu situaciju, čovjek je dosta toga prošao, nije mu lako. Ne vjerujem da je zao. Vjerujem da mu se mogu na zdrav način postaviti granice. Nije stvar stana - iselit ćemo. Mogla sam i sama, ali smo dečko i ja odlučili da ćemo se držati zajedno. Ipak, ono što uzimam za zlo je miješanje dečkove sestre u cijelu ovu situaciju, njeno napadanje i neobjašnjiva ogorčenost na mene. Zvala sam je na kavu dok je dečko bio na brodu, ali se nije javila.

Kada je dečko nakon 3 i pol mjeseca dolazio s plovidbe, trebali su ga pokupit njegova sestra i njezin muž. Kontaktirala sam njegovu sestru da me pokupe, no samo je odgovorila da ona ne ide, ne sugerirajući da će me pokupiti njezin muž. Nisam htjela zamarati dečka i kvarit mu doživljaj, pa sam namjeravala ići busom i ništa ne spominjati, no kada me pitao "kad ćete me pokupiti" rekla sam mu istinu, na što mi je dao broj sestrinog muža. S njim sam se lako dogovorila.

A dečkova sestra? Dečko dolazi nakon 3 i pol mjeseca kući, ona mu piše da što se ja imam javljat. Da se nisam nikome javljala 3 mjeseca, da bih se trebala poklopit ušima jer živim u tuđem stanu i ne plaćam najamninu. Da što ne položim. Da što to znači 18 minuta na aerodromu. Ona se nije pitala tko plaća njene račune za mobitele, niti ima li joj brat kuna. Ne spominje kune što duguje. Ne spominje to što mi se nije javila kad sam je pitala za kavu i pripremila male autiće za nećaka. Ono što me apsolutno raspi*dilo je sad kad ga je pitala da hoće li s njima u drugi grad (gdje im otac živi) za Badnjak i Božić, ne pozivajući i mene, kojoj obitelj živi u inozemstvu. Kada je dečko rekao da će vidjeti, ona na to:"Vidim ja da si ti u nekom svom svijetu".

Dečko ne želi priznati, ali vidim na njemu da je rastrgan i nije mi lako sakriti tugu, ljutnju što ga stavljaju između dvije vatre. Želim mu biti podrška, a ne znam kako da mu olakšam ovo sve. Jer na kraju krajeva, nije stvar mene, bar kako ja vidim... Bilo bi isto da je bilo koja djevojka na mome mjestu. Njima nije dovoljno što ga volim, poštujem, kuham, čistim, i što sam njih zvala na ručkove, slala kolače itd... Ne vjerujem da bi išta bilo dovoljno", priznala je mlada dama.

Na svoju objavu primila je više desetaka komentara, a ovo su neki od njih: