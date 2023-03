31-godišnja Hrvatica se požalila korisnicima Reddita kako je zbog društva u kojem su svi ovisnici, odlučila krenuti u vezu s muškarcem kojeg ne voli kako bi imala kvalitetnije društvo.

Njezin postupak su osudili brojni Hrvati.

Što se događa s 30-godišnjacima?

Na Redditu je objasnila svoju situaciju: "Što se događa s 30-godišnjacima? Poslužit ću se svojim primjerom. Imam 31 godinu, odlučila sam ući u vezu s osobom za koju ne mogu reći da nemam osjećaje, ali ni blizu kako mislim da bi to trebalo biti za vezu. A zašto? Jer sam u manjem gradu i okružena ljudima od 30+ godina kojima je i dalje jedino poimanje zabave napiti se, a ako bude sreće i love taj dan po mogućnosti nešto i pošmrkati ili pojesti ekstazi, kako bi se zaboravila monotonija života. Konstruktivna druženja i provođenja vremena su nepostojeća, stalno ista mjesta, iste pijanke, iste priče, tračevi i tko je koga, gdje i s kime. Van se u pravilu ne ide ako nije uključen alkohol i/ili droga jer to po njima nema smisla. Gledam prijatelje kako stagniraju, svakim danom sve više propadaju, međusobno se vuku na dno. Zovem ih na kavu - ne mogu, mamurni su, tjeskobni od mamurluka i govore 'to je glupo, idemo na cugu'. Zovem na izlet i putovanje, a oni kažu 'to košta, radije smo doma, na pivu' ili 'nemamo para/vremena/volje'. Zovem ih u kino - nikog ne zanima. Kazalište, što je to uopće? Restoran košta, za to možemo na opet isto mjesto slušati opet iste priče uz isto pivo."

"Nisam od toga, što je dovelo do velikog straha i usamljenosti. Kod mene se čak ni ne radi o ulasku u vezu radi otkucaja biološkog sata, već isključivo iz socijalnog aspekta, da imam s kime lijepo provesti vrijeme i otići nekamo. Ne ponosim se time, jako mi je teško ponekad, ali radije biram i to nego gledati to sveopće stagniranje oko sebe. Bolno je shvatiti koliko sam u manjini. Prijatelj iz tog društva nedavno je prekinuo vezu s curom kojoj je istinski stalo do njega, samo zato što ga je molila da malo pripazi s alkoholom i jer mu je ukazala na traljavo društvo, odabrao je besperspektivnu svakodnevicu jer mu je to bilo lakše", dodala je.

Zatim je nastavila: "Poznajem parove koji se međusobno varaju, ali ostaju skupa iz kojekakvih razloga. Dvoje vrlo bliskih prijatelja je na lijekovima za depresiju. Razumijem i suosjećam s bolešću, ali mi je žao što na njih za ovakve neke ispunjujuće aktivnosti ne mogu računati. Nemam nikoga za to, osim dečka. Nikad nisam htjela ovako živjeti i ovakve borbe voditi. Razmišljam o preseljenju u veći grad, ali koliko čujem od poznanika, i tamo vladaju poroci. Guši me mali grad, imam osjećaj da je to ovdje još jače izraženo, nema novih mjesta ni događanja, sve stoji. Što se događa s 30-godišnjacima? Beznađe, ovisnost, porast duševnih bolesti, a glavna rekreacija i vezanje su alkoholiziranje i droge. Odvelo me do toga da uđem u vezu i mrzim se zbog toga."

Problem je u društvu

Mnogi su joj rekli da je problem u njezinom društvu: "Doslovno je sve posljedica društva u kojem se krećeš. Čitam ovo, istih smo godina i - ni u čemu se ne prepoznajem, ni svoju ekipu ili ljude s kojima se družim. Svi su u karijerama, privatnim biznisima, hobijima. Sad idemo kod nekog gledati Dinamo, za par dana kod frendice će nas 20 gledati Eurosong pa idemo na neku večeru, planinarenje, kazalište (doduše, u kina od korone zaista više ne idemo) pa koncert, cuga, event. Znamo se nekad napiti, daleko od toga, ali zaista nikad nije 'idemo cugati'. Nađemo se, nekad odemo doma prije ponoći jer smo preumorni za išta, nekad zaružimo do 6 ujutro jer možemo. Promijeni okolinu, nemaš druge jer to o čemu pričaš nema nikakve veze s godinama nego konkretno s ljudima s kojima se družiš.

"To ti se zove 'malo misto blues'. Ista situacija je bila s mojom ekipom prije 20 godina, standardna copy/paste priča gdje svi stagniraju. Pušiti i pričati o debilanama, to je bio đir prije 20 godina, vikendom se uništiti i skakati na partiju. Od te cijele ekipe, danas redovito pričam s tri čovjeka, ostali su dobili od... jer nismo na istoj razini, znam da me ne vole i zaboli me. Rješenje ti je pregristi go... i otići. Vjeruj mi, život će ti se okrenuti naopako i otvorit će ti se masa novih ljudi i iskustava. Ne moraš doslovno otići zauvijek, odi na par mjeseci, iskusi nešto novo i vrati se ako želiš. Ništa nije obavezno u životu. Vjeruj mi, svaki put kad se vratiš, taj jaz među vama će se sve više i više širiti", rekao joj je jedan Dubrovčanin.

I drugi su se složili: "Preseli se i promijeni društvo. Ne vidim poroke, osim ako se odaberem družiti u okolini koja ih potiče. Mislim, kako možeš reći 'a i tamo ima poroka', svaki grad i svako selo ima svoje probleme, poroke i što ja znam. Na tebi je da si izabereš krug."

Hrvati ju osudili

Velika većina ju je osudila: "Ali pazi ti ikone, okružila se ljudima koje naziva debilima i koji joj se ne sviđaju, u vezi je s likom za kojeg nema osjećaje i koji joj se isto očito ne sviđa i onda popuje drugima da imaju problema i da su pogubljeni i nemaju perspektivu u životu. I to još žena u 30-ima, ne neka klinkica od 17."

"Iz slične sam sredine i iskreno, to ti nije opravdanje, to što si u vezi samo da ne budeš sama je najgluplje što možeš učiniti i sebi i partneru. Većina ekipe iz moje sredine se zabavlja opijanjem, drogom i tračanjem. Mene takve stvari ne privlače pa od svojih ranih 20-ih putujem svugdje i trošim vrijeme na stvari koje mene vesele. To što nisam imao s kime, nikad mi nije bilo opravdanje. Išao sam sam i upoznao doslovce 'tonu' kvalitetnih ljudi i kvalitetne partnere. Iskreno ni ti nisi puno bolja od svoje ekipe, to što imaš volju za promjenom nije dovoljno, moraš se mrdnuti s mjesta. Acta non verba, nema tu velike filozofije", poručio joj je jedan muškarac.

Mnogi ne mogu vjerovati da tako postupa cura od 30 godina: "Curo pa ti imaš 30 godina i našla si kriviti svoje mjesto i svoje vršnjake s kojima se družiš, nemaš 15 godina. I ja sam iz malog mjesta, nije mi se sviđalo, s 18 sam se pokupio, napredovao u poslu, a sad imam 25 i ekipa iz mog mjesta je još uvijek tamo, svi na istom, nikakav napredak, ali nisam bio takav i to je vrijeme pokazalo. Ne možeš ti kriviti okolnosti ako s 30 godina još uvijek nisi ništa poduzela. Sve je na tebi. Kad su mene zvali da se idem drogirati s njima i raditi cirkuse, fino bi ih odbio i radio po svome, čitao knjige, otvarao propale biznise, premda bio sam, ipak je bolje nego s takvom ekipom. Ukratko, ti si ono 'što se događa s 30-godišnjacima'."

Drugi su radije sami nego s krivom osobom

Ostali su poručili da bi radije ostali sami nego bili u takvoj vezi: "Nemoj bez osjećaja i zaljubljenosti ulaziti u vezu, požalit ćeš. Bolje biti sam i s četrdeset, nego s nekime tek tako. Imam 38 i ne pomišljam imati vezu čisto da imam nekoga jer znam da bi mi bilo lošije nego sada. Idem sam u izlaske, uvijek nekoga upoznam, idem sam na more, a isto tako je i s putovanjima. Sada češće idem u divljinu i nedavno je čagalj istrčao ispred mene. Božanstven prizor. Sve u svemu i ovako sam uživam u životu i ne pada mi na pamet tražiti nekoga da bi ga samo imao, bilo radi seksa, druženja, okoline, itd. Bolje mi je biti sam dok to ne bude to."

"Imam 34 godine, dobar posao, živim sam, kuham si, radim kućanske poslove, vježbam, ne pijem, ne pušim i ne drogiram se. Ima nas svakakvih", rekao je drugi muškarac.

Neki su joj poručili: "I dok mrziš biti s tim muškarcem u vezi, možda baš taj koji je stvoren za tebe samo prođe jedan dan, bez da te i zamijeti. Bila bi šteta. Zašto trošiti svoje dragocjeno vrijeme na nekoga tko te ni ne zanima. Bolje je biti sam nego u lošem društvu. Preselio bih se odmah da sam na tvom mjestu. Ne daj se, još si mlada, ljudi u 40-ima i kasnije pronađu srodne duše."

Dobila je dobre savjete

Ostali su joj predložili nešto: "Nema to veze s godinama, tako je i s 15-godišnjacima i 20-godišnjacima. I ja sam isto iz malog mjesta i imala sam takve 'prijatelje' i sve što ti nakon toga mogu reći je da se makneš iz tih malih zadrtih sredina. Da, istina je da i u velikim gradovima ima poroka, to je normalno, toga ima svugdje, ali je isto prisutno i više različitih vrsta ljudi među kojima možeš naći ljude koji dijele interese kao ti."

"Imam sličnu situaciju s društvom i njihovim porocima, zato i nemam neku veću ekipu. Imam ljude s kojima idem planinariti, učlanila sam se u PD, a povremeno posjetim ekipu u Sloveniji i Zagrebu. Npr. sutra se idem u Rijeku vidjeti s prijateljem kojeg nisam vidjela godinama i meni je to veći gušt nego u kafiće s lovačkim pričama. Radije ću tako nego riskirati da ostanem trudna s nekime tko će nastaviti opijati se i ostalo, a u one priče 'meni treba žena da me dovede u red', ne vjerujem", rekla joj je jedna žena.

Neki su joj predložili da prekine s dečkom: "Ostavi momka i preseli se ako želiš i možeš. Ne očekuj čuda u većem gradu, i tamo je većina dobrih zauzeta, I tamo je hrpa nesretnika bez perspektive po kvartovskim birtijama. Ako ne nađeš posao s dobrom ekipom ili nemaš nekoga da te uvede u neku ekipu, usamljenija ćeš biti u većoj sredini. Pozitivno je što je više ljudi na Tinderu. Sretno!"

"Znam da je lako reći, a teško napraviti, ali ono, idi sama na put, idi sama u kino, idi sama na izlet i ondje ćeš možda upoznati ljude koji dijele iste interese kao i ti. Probaj, ne košta te ništa, a potencijalno ćeš shvatiti da nije strašno raditi stvari sam. U krajnju ruku, možeš se i odseliti u veći grad ili iz Hrvatske pa će te prilika natjerati da upoznaš nove ljude", savjetovali su joj.