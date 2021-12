Potaknut primjerom iz kvarta, jedan reditovac iz Hrvatske se pita što mlade djevojke vide u drastično starijim muškarcima i pita ostale što o tome misle.

„U kvartu imam jednu curu od cca 25, a ima lika barem duplo starijeg. Uz to lik nije pri nekoj lovi, a bome ni ne izgleda. Iskreno, zaboli me, ako njima paše, sve 5. No, kaj vi mislite o tako velikoj razlici? Pričam o jedno barem 15+.“, opisuje.

'Znam da znamo biti debili, ali..'

„Jesu to daddy issues, ili pare, ili neki čudni razlozi (primarno sa ženske strane) zakaj imaju likove koji im mogu biti tate? Je, znam da smo mi neodgovorni, da se ponašamo k'o debili (barem neki), da su muški od 30 ponekad mentalno na razini dječaka od 16, ali kaj ti fakat treba netko tko je već bio oženjen dok si ti jos s*ala u pelene?“, čudi se reditovac.

„I da preduhitrim pametnjakoviće, sretno sam oženjen, ne hvatam komade, niti sam na bilo koga ljubomoran, ali zanima me psiha žena koje su u ozbiljnim vezama gdje je razlika recimo veća od 20 godina...“, zaključuje.

Pravilo pola + 7

Neki su odmah istaknuli nepisano pravilo kako je maksimalna „normalna“ razlika opisana pravilom 'pola' plust sedam, odnosno kako je prihvatljivo da primjerice muškarac od 50 godina, traži partnerticu od najmanje 32 godine (pola od njegove dobi plus sedam godina).

Prema tom „kriteriju“ , ona bi bila puno premlada, a osim godina, drugi su istaknuli veći problem – sve ovisi kako i u kojim okolnostima su se upoznali.

'To bi pak bilo slično groomingu'

„Očito ona vidi nešto u njemu što ti ne. Možda i samu sebe doživljava takvom kakav je on pa misli da zaslužuje takvu osobu, tko zna. A uostalom, koga i briga? Mislim da bi bilo problematičnije u ovoj situaciji gdje ona ima 25 godina, ne razlika u godinama već da si je taj lik dobar s njezinim roditeljima, i da je još više stariji.

To bi pak bilo jako slično groomingu. Dakle, lik koji je njihov obiteljski prijatelj i koji ju je gledao kako odrasta, je sada u vezi s njom. U takvim situacijama mi nikad nije jasno kako ti može biti seksualno privlaćna osoba koju si doslovno gledao kako se razvija iz adolescente u odraslu osobu? Ali osuđivati nekoga samo zato što je u vezi sa starijom osobom, a oboje su punoljetni, nema smisla. Njihova stvar“, jedan je komentara, a HReditovac koji je postavio pitanje ističe kako on ne osuđuje, nego mu je čudno.

Nema prostora osuđivanju?

Mnogi ističu kako, s obzirom na to da je djevojka i više nego punoljetna, nema mjesta osuđivanju, i kako je sve što dobrovoljno rade odrasli ljudi njihova stvar.

„Prema starijima imam kao poštovanje, zreliji su i sposobniji za život. Ako nam je primjer normalna osoba. Isto tako, stariji su prošli puno stvari koje ja tek moram proći, od malih gluposti do velikih stvari. Tako da te stvari više prolazin sama. S osobom mojih godina se učim živjeti, kroz slične stvari prolazimo po prvi put i nagađamo. Avanturistički. Ali mlađi su nezreliji.

Al' opet da imam 25 i netko drugi 50, to je pun ku*ac. Mislim meni s 25 su ljudi od 40 bili dosta stariji. Al' opet puno je tu pitanja, je l' ta tvoja prijateljica zdrava? Je l' želi pažnju? Je l' nije mogla imati nikoga pa je s njim? Je l' ju on izmanipulirao? Mislim, ako imaš 25, netko od 50 treba imati neke velike kvalitete. Ne vidim druge razloge. Koji su njegovi razlozi? Želi djecu? Ona mu je trofej?“, piše jedna redtiovka.