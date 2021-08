Svi imaju različite kriterije kada je riječ o izboru partnera. Fizički izgled, smisao za humor i inteligencija samo su neki od njih, no nekima je presudna razina obrazovanja.

Upravo o tome se povela žustra rasprava među Hrvatima na Redditu, odnosno zajednicu /r/Croatia, koja okuplja više od 125.000 članova. Jedan je korisnik postavio sljedeće pitanje:

"Zanima me kakav je vaš stav oko razine obrazovanja vašeg trenutnog/potencijalnog partnera? Ako vi imate VSS, a partner SSS, je li to dealbreaker iako sve funkcionira dobro? Ili ako je obratna situacija, osjećate li se manje vrijedno ili slično? Razumijem za pušenje duhana zato što je to životni stil koji donosi svoje negativne strane, pa me zanima da li obrazovanje ima slični efekt ili ne?"

Obrazovanje ne, ali inteligencija da

Većini korisnika razlika u obrazovanju ne igra preveliku ulogu.

"Ne. Posloženost životnih prioriteta, disciplina, ambicija i razina elokventnosti s druge strane jesu", jedan je od komentara.

"Ne nužno razina obrazovanja, nego više neka sveopća razina inteligencije, možeš ti imati diplomu s fakulteta i svejedno biti glup ko fosna", nadovezao se drugi korisnik.

"Apsolutno ne. Moj dečko je kuhar, dakle ima SSS, ja trenutno studiram. Ponekad ga znam prcnuti, ali zna da to nije istina što kažem. Ako je osoba pametna i dobra za mene, normalna i možemo sve komunicirati i dogovoriit se te nam je lijepo, zašto ne. Ne rangiram ljude po tome sta su završili. Da se nadovežem na tu činjenicu da će nam faliti ljudi tipa zidara i vodoinstalatera jer 'što će selo reći ako nisi fakultet završio'", poručila je jedna korisnica.

"Ne. Razina formalnog obrazovanja nije, razina osobnog obrazovanja isto nije. Dealbreaker je vlastita glupost. Recimo 'ja sam ti Vodenjak, a ti?' ili 'sodu bikarbonu povremeno jedem da uništim rak i parazite' ili 'nema šanse da cijepimo djecu', ili konstantno blebetanje o modi, kozmetici kao vrhuncu egzistencije", smatra jedan korisnik.

Vlastita iskustva

Neki korisnici opisali su vlastita iskustva s bivšim, odnosno sadašnjim partnerima.

"Meni je bivša prijetila da će me ostaviti ako padnem godinu na faksu. Njoj su roditelji visokoobrazovani pa im moraju i djeca biti. Na kraj sam odustao od faksa, a mi smo prekinuli, ali ne zbog faksa, bar se nadam", komentirao je jedan korisnik.

"Žena mi ima veći stupanj obrazovanja i bolje plaćeni posao od mene i to nije nikakav problem. Sad sam malo smanjio razliku u plaći, ali u početku je bila prilična. Jedanaest godina u braku i dvoje djece", nadovezao se drugi.

"Bila sam u vezama s dr.sc., imam VSS, moj budući muž SSS i u usporedbi s ovima prije je neusporedivo inteligentniji, humaniji i više na mene gleda kao partnericu nego svi prethodni kvaziintelektualci koji su bili ugroženi mojom sposobnošću, ambicijama i uspjesima. Znam da zvuči ogorčeno kad se ovako pročita, ali sam i sama bila šokirana količinom mizoginije u svijetu visokoobrazovanih koji bi kao trebali proširivati tuđe vidike.

Na kraju se sve svede na zajedničke interese, potporu i razumijevanje, odbaciti nekoga u startu zbog razine obrazovanja je apsolutna greška, ponekad se jednostavno dogodi život i nemamo svi jednako sreće u startu", jedan je od komentara.

"Meni osobno nije, ali nekim curama koje sam upoznao to je bilo (imam faks pa sam prošao u njihovim očima). Ne bih ništa rekao da su one nešto spektakularno završile, ali završiti filozofski ili ekonomiju i misliti da si bolja od nekog tko ima tri-četiri godine srednje i često svoj obrt samo zato jer imaš papir je jako glup način razmišljanja", smatra jedan korisnik.

Previsoki kriteriji

Dio korisnika Reddita smatra kako danas uglavnom ljudi imaju previsoke kriterije pri odabiru partnera, prvenstveno zahvaljujući lažnom imidžu na društvenim mrežama.

"Svima je sve dealbreaker, onda se čudite kako nitko nema curu/dečka i kako ste sami. Danas su standardi otišli u nebo po apsolutno svim pitanjima - obrazovanje, izgled, novac, ambicije. Imam dojam da bi svi nekog kaj ne pije, ne puši, 1.90+ visina, placa 10k+, VSS, da je kul, da obožava planinarenje, skokove padobranom, da ima odličan humor i da se dobro oblači. A to sve zato jer društvene mreže ostavljaju dojam da je sve savršeno i da su svi takvi", jedan je od komentara.