Jedan Dalmatinac je na Redditu napisao vrlo zanimljivu objavu o svom odnosu s djevojkom.

"Svi znamo kako cure vole dečkima uzimati majice i nositi ih, ali ova moja mi uzima sve po redu. Krenulo je s hudicom koju je nosila po stanu. To mi je prihvatljivo i slatko jer joj lijepo stoji. Nakon toga je slučajno otkrila da su joj moje Uomo bokserice udobnije nego njezine gaćice tako da ih sad nosi na faks, posao, svuda zapravo. Svoje više ni ne nosi, a moje mi vrati kad dođe do mene i to na način da ih ni ne opere nego mi samo dobaci tri para koje uzmu iz ruksaka. Naravno, uzela je 10 pari, a vratila mi tri pa sam u teškom deficitu s boksericama. Čarape mi isto uzima jer je također otkrila da su moje toplije. Znači fali mi svega i kad mi ih vrati 'vonjaju po vaginalnim sokovima'. Potkošulje, bokse, čarape, majice, trenirke, zimska kapa, jakna i drugo", napisao je muškarac.

Zatim je dodao: "Jučer smo pili kavu i legenda je izvadila moje bokserice iz džepa od jakne i dala mi ih je ispod stola dok nitko ne gleda. Stavio sam ih u svoju jaknu i pomislio što mi se događa sa životom kad subotom odrađujem primopredaju nošenog donjeg rublja u javnosti. Tako da je moje pitanje kako postaviti granice zdravog partnerskog odnosa u kojem svatko nosi svoju odjeću bez da ispadnem papak i pi*** koja zanovijeta jer je u ovom trenutku više mojih bokserica kod nje nego kod mene, a tih Uomo bokserica nema za naći ovako po šoping centrima. Palo mi je napamet da uspostavim dominaciju tako da krenem nositi njezine gaćice i grudnjake, ali ne znam kakav bi to efekt izazvalo? Eto opet dupli standardi, ako ona nosi moje, to je slatko, a ako ja hoću nositi njezine roze gaćice, grudnjak i štikle onda sam znamo što."

Ozbiljni savjeti

Neki su mu dali ozbiljne savjete: "Ne znam je li te pokušava seksualno očarati ili je samo ženska luda. Brate mili, stavi je na mjesto. Za početak joj objasni da se odjeća pere. Koji k***? Nosi tvoje prljave bokserice u džepu i daje ti ih ispod stola? Što je to - sirove strasti?"

"Mislim da trebaš iznijeti sve na vidjelo i u razgovoru joj trebaš dati do znanja da je voliš, ali isto tako da ti je glupo jer uzima tvoju odjeću i ti nemaš što obući. Razumijem problem jer to i moja cura meni radi, ali u puno manjoj količini. Kad je počela nositi moju odjeću koja ima veliku sentimentalnu vrijednost, odmah sam joj rekao da to nije u redu od nje i ako želi nositi takve stvari jer su joj 'udobne' ili 'slatke', onda idemo u šoping ili neka si ih sama kupi. Nekad nije loše ni naljutiti se na svoju bolju polovicu. I mi smo ljudi", ispričao mu je svoje slično iskustvo jedan Dalmatinac.

"Prodaj na eBayu - za mjesec dana imaš novi GT3 RS", "Uspostavi dominaciju, ne budi pi***", "Kupi joj paket Uomo bokserica pa neka ih ima kod kuće i neka si ih sama pere. Žensko sam, ali mi nikad ne bi palo napamet vraćati dečku prljavo donje rublje, odvratno. Čak i kad od frendice posudim majicu, operem ju prije nego ju vratim", "Samo joj reci. Ponašaš se kao ženska koja samo razmišlja u vezi o jednostavnim stvarima. Samo joj reci da je želiš gledati u ženskom donjem rublju jer ti nije privlačno gledati je u muškom. Ili možeš još direktnije reći da ne želiš da to nosi", glasili su neki od savjeta na Redditu.

'Je li oprala i svoje gaćice?'

Objava ovog Dalmatinca koji se očigledno voli zafrkavati, djeluje vrlo nerealno pa tako neki nisu povjerovali u cijelu priču: "Brate, post je zaj***. Što je ljudima s Reddita, zaboravili što znači zaj***."

"Oprosti, znam da tebi nije smiješno, ali urlam od smijeha. Zašto nosi tvoje gaće? Ovo je prešlo sve granice normalnog odnosa. Gledaj s pozitivne strane, barem znaš što joj moraš kupiti za rođendan, Božić i godišnjice", napisala je jedna žena, a muškarac joj je odgovorio: "Nisi ni shvatila da je ovaj post zaj***. Možda si previše na Redditu, uzmi pauzu."

Neki su imali slična iskustva: "Ne znam je li ovo istina, ali ako jest... bez teksta sam. Ja sam imala samo jednu običnu, bijelu majicu od svoga partnera kod kuće i na kraju je nestala jer je vjerojatno brat pokupio misleći da je njegova. Uglavnom, ne pada mi na pamet uzimati njegovu odjeću i da to nosim kao da je to nešto najnormalnije. Mislim da je najveći problem što ti odjeću vraća prljavu - to ti govori dosta. Prvo i osnovno je kad od nekoga nešto posudiš, to mu vraćaš čisto i mirišljavo. Pitam se je li svoje gaćice uopće oprala. Najbolje i najjednostavnije je da joj kažeš ovo što si sad nama rekao. Znači: 'Oprosti, ali svu si mi živu odjeću pokupila i još mi gaće vraćaš prljave, meni to nije okej."

