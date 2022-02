"Ok, prije mnogo godina imao sam Camaro iz '92 kojeg sam držao u odličnom stanju, a vozio sam ga kad sam bio na dopustu. Jedne večeri se vozim kući sa spoja, kad me policija zaustavi. Provjeravam svoju brzinu i kvragu, vozio sam 90, a ograničenje 60. Sranje. Zaustavljam se, a policajka prilazi mom autu. Vozačka, prometna, standard . Ja razmišljam kakvu ću kaznu dobiti, kad me pita je li moj auto '92. Kažem joj da jest, a ona me počinje postavljati svakakva pitanja. Jesam li što mijenjao na motoru? Zamijenio mjenjač ili stražnji branik? Kakvu spojku imam na njemu? Odakle mi ? Odgovaram dovoljno zaigrano, misleći da bih možda mogao dobiti manju kazno ako je ona dobro raspoložena. Jedan od odgovora bio je da sam ga kupio na aukciji prije nekoliko godina. Priča mi o tome kako je nekada vozila automobil za potjeru koji je bio Camaro iz '92., koji je na kraju prodan na aukciji, prije nekoliko godina. A onda priča kako je izgubila nevinost na stražnjem sjedalu tog auta. Stvari su počele biti čudne. Tvrdila je da postoji problem s mojom regisracijom i da mora provjeriti . Naravno, to je bio auto koji je vozila. Počela je otvoreni flertati sa mnomm, i pričati i o sebi. Bila je djevica do svoje 27. godine, jer je pobožna kršćanka, ali je na kraju shvatila da Bogu nije stalo do predbračnog seksa. Probala je "svaku drogu koju čovjek poznaje" uzimajući "uzorke" iz dokaza, ali jedine droge koje voli su koka i alkohol. Voli se zabavljati. Nakon što je vidjela moju vojnu iskaznicu, počela mi je pričati o marincu s kojim je izlazila i kako su se seksali u javnosti. Koliko ona voli 'naše vojnike'. Želi imati djecu, dječaka i djevojčicu. Ipak, ne vidi kako bi se mogla skrasiti, osim ako nije s policajcem ili vojnikom. Ispočetka sam bio zbunjen, ali sve mi je postalo jasno kad je ušla na stražnje sjedalo i rekla mi da bi željela obnoviti neka stara sjećanja. Bio sam izbezumljen. Ovo je odrasla žena, u punom policijskom odijelu, na mom stražnjem sjedalu, tehnički i me zaprosila i nudila da konzumiramo vezu baš tamo, na rubu ceste u otmjenom predgrađu Miamija usred noći. Kroz glavu mi je prošla slika kako dolazim kući nakon prekida veze s njom, kako bih pronašao svoju sljedeću djevojku mrtvu, a oružje ubojstva s mojim otiscima prstiju pored nje. Bio sam uplašen na način na koji nikad prije nisam bio. A vojnik sam. Ispričao sam se, tvrdio da imam djevojku (nisam: spoj nije baš dobro prošao) i rekao joj da moram ustati rano ujutro. Pustila me uz upozorenje... I broj telefona. Nikada u životu nisam tako brzo izgubio broj, ali sam ostatak svog dopusta proveo plašeći se svakog policijskog automobila kojeg sam vidio, misleći da je to ona."