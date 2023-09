Poznate feministice tvrde da bi se heteroseksualne žene trebale prestati seksati s muškarcima jer je taj intimni odnos više usmjeren na zadovoljstvo muškarca.

Muškarcima je važniji njihov užitak

Holly Lawford-Smith, izvanredna profesorica političke filozofije na Sveučilištu u Melbourneu, kaže da postoji "nešto krajnje problematično" u načinu na koji se većina heteroseksualnih parova seksa. Rekla je: "Većinu vremena u seksualnoj penetraciji trošite na njega i to može trajati otprilike pola sata."

Lawford-Smith tvrdi da je protiv heteroseksualnog seksa. To je zato što bi se čak i muškarac, koji je navodno dobar ljubavnik - potrudio oko ženinog seksualnog zadovoljstva putem oralnog seksa i provodio većinu svog vremena u krevetu radeći ono što će njega zadovoljiti.

Kad joj je Zoë Booth u podcastu odgovorila da ona nije imala takvo iskustvo, Lawford-Smith je tvrdila i dalje da se to dogodilo mnogim ženama u svijetu jer većina njih nikada nije doživjela orgazam. Dodala je da mali broj žena koje mogu doživjeti orgazam od penetracije vjerojatno imaju sasvim drugačija iskustva jer se muškarci ne trude dovoljno da ih zadovolje.

Iskorištene žene

Lawford-Smith je dodala: "Što se tiče heteroseksualnog seksa u svijetu - čak u 90% dominiraju orgazmi muškarca." Ona vjeruje da se većina žena u početku navikla biti "iskorištena i odbačena" seksualno.

Stručnjakinja dodaje da je pornografija jednako problematična, a "seksualno pozitivne" feministkinje samo su glumile da su opuštene jer su željele da ih se smatra zabavnima.

"Pročitala sam ovu knjigu koja je imala velik utjecaj na mene. Bilo je to o pornoratovima i spisateljica tvrdi da je većini seksualno pozitivnim feministkinjama bila motivacija da im odnos bude neka vrsta pornografije samo zato što je to žene činilo zabavnima u to vrijeme. One su cool i opuštene cure, i nisu ljute na svijet. Ali pitanje je trebamo li biti ljute na svijet", rekla je Holly.

Andrea Dworkin je rekla da je ovo doslovno propaganda mržnje jer su žene doslovno zlostavljane i iskorištene, a ponekad i ubijene i silovane za mušku seksualnu zabavu, piše Daily Star.

