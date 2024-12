Zašto muškarci varaju lijepe žene? 'Osjećao sam se loše, ali ponekad je teško'

Kada je Barry Keoghan, zvijezda Saltburna, prevario pjevačicu Sabrinu Carpenter, internet je poludio. Kako se usudio prevariti tako privlačnu ženu? Slično se dogodilo i kada je Hugh Grant uhvaćen na nedjelu dok je bio u vezi s prelijepom Liz Hurley.

Istraživanje aplikacije za spojeve Flure otkrilo je porast od 302 posto u pretragama za upit ''vara li me moj dečko?'' nakon razlaza Keoghana i Carpenter. Jer ako muškarci varaju takve žene, čemu se možemo nadati mi obične smrtnice, piše Daily Mail.

No istina je da varanje nema veze s izgledom i da prevarene lijepe žene nisu ništa novo. Zapravo vjerojatno imate više šanse da vas partner vara ako bolje izgledate ili ste uspješniji od njih. Ako se netko osjeća ugroženo partnerovim uspjehom ili izgledom varat će kako bi potvrdio svoju vlastitu privlačnost. Takvi ljudi prevarom traže potvrdu ega. No s druge strane postavlja se pitanje zašto riskirati gubitak savršenog partnera spavajući s nekim tko nije ni upola tako fantastičan?

Kako bih saznali odgovore na ta pitanja Daily Mail je razgovarao s obje strane. Stuart (38) je u braku dvanaest godina. Njegova žena nema pojma da ju je tri puta prevario iz osjećaja nesigurnosti. ''Kad sam tek počeo izlaziti sa sadašnjom ženom, toliko ljudi mi je reklo: "Pogledaj se! Kako si je uspio privući?''. Iako je to trebao biti kompliment jer je moja supruga fantastična u svakom smislu, ali čak i u čak i u toj početnoj fazi potpune opijenosti njome nije mi se sviđala insinuacija da je na neki način bolja od mene. Čak i ako je to bila'', kaže Stuart.

''Pitao sam se zašto bi me moja žena odabrala''

''Moja je žena ona rijetka kombinacija izuzetno atraktivnog, sjajnog tijela i lica, te izuzetne inteligencije. Osnovala je vlastitu marketinšku tvrtku do svoje 32. godine i to je sada vrhunska agencija u Velikoj Britaniji. Sve je to učinila sama, nema bogate roditelje niti joj je itko pomagao. Ja sam umjereno uspješan i privlačan. Zapravo znam biti šarmantan i duhovit i vjerujem da je to ono što ju je privuklo meni'', priča dalje ovaj muškarac.

Dodaje kako je među svojim prijateljima uvijek bio zgodan, ali je sa ženidbom zašao u sasvim drugi svijet. ''Kreativni muškarci s kojima radi moja supruga znaju se odijevati i karizmatični su. Uz to zarađuju puno novca. Žene ih oblijeću. Svi su bili dobri prema meni i prihvatili su me, ali gledao bih svoju ženu i pitao se zašto je izabrala mene kad je mogla imati bilo koga. Ona kaže da je to zato što sam svoj i volim ju takvu kakva jest, a ne zbog njezina izgleda, moći ili novca. Sve je to točno, ali to nije spriječilo da se osjećam nervozno i ogorčeno. Prevario sam je tri puta na samom početku braka. Jednom na vikendu s dečkima, drugi put s kolegicom s posla, a treći put s djevojkom koju sam pijanu pokupio u nekom baru. Je li seks s tim ženama bio dobar? Da, ali samo u smislu nečeg novog. Jesam li se zbog toga bolje osjećao? Da, ali samo nakratko.''

Foto: Pexels

''To je bilo prije osam godina. Ono što me zaustavilo u daljnjem varanju jest spoznaja da je moja žena zapravo izvanredna. Nikada me nije omalovažavala niti je sumnjala u mene na bilo koji način. Ne zaslužuje da se tako prema njoj postupa'', priča ovaj muškarac, te dodaje kako njegova supruga ne zna ni za jednu od tih prevara. ''Nikada više neću varati. Osjećao sam se loše zbog toga, ali ponekad je teško biti partner takvoj ''savršenoj'' osobi.''

''Bila sam debelo dijete i imala teško djetinjstvo''

Jamie je influencerica i bila je u vezi s Deanom godinu dana prije nego što je otkrila da ju je prevario sa ženom koja je po svemu znatno manje privlačna od nje. ''Vidjela sam kako se ljudi čude kad sam im prvi put predstavila Deana kao svog dečka. Dean je prosječnog izgleda, ima prosječan posao i zapravo je prosječan u svemu. Ja sam influencerica i, barem online, izgledam kao osoba koja ima sve. Pristojno izgledam i živim zanimljivim životom. Izlazim u skupe restorane i imam slavne prijatelje, ali svaki influencer će vam reći da sve ima svoju cijenu i da nije sve onako kako se čini.''

''Za početak, možda drugima izgledam dobro, ali još uvijek ne vjerujem u to. Bila sam debelo dijete i imala sam teško djetinjstvo. Tata je otišao kad mi je bilo tri godine i mama nas je sama odgojila. Odmalena sam čuvala djecu i obavljala razne poslove. Uvijek sam marljivo radila kako bi mi danas bilo bolje'', priča Jamie.

''Shvatila sam da izgledam dobro u tinejdžerskoj dobi kad su me dečki pozvali van, ali nikad se nisam osjećala dobro iznutra. Mama mi baš i nije ulijevala samopouzdanje. Bila je previše zauzeta spajanjem kraja s krajem da bi se brinula o našem egu. Vanjska verzija mene, ono što javnost vidi, je seksi, glamurozno i ​​sabrano. No moje je samopouzdanje nisko i neprestano sam zabrinuta da nisam dovoljno dobra'', kaže Jamie.

''Kad sam upoznala Deana, nije mogao vjerovati da ću razmisliti o vezi s njim, a kamoli spavati s njim. Sve što sam tada pomislila bilo je: ''uz ovog ću tipa biti sigurna i neće me ostaviti. No trebalo mu je šest mjeseci da shvati da nisam ono kako izgledam drugima.''

Jamie priča kako je Dean, kada je shvatio koliko je ona zapravo tjeskobna i nesigurna, bio zadovoljan zbog toga, a ne zabrinut. ''Do tada je mislio da sam predobra za njega, a zatim je zaključio kako možda izgledam sjajno, ali sam u kaosu. Naš odnos se promijenio.''

Foto: Pexels

''Pravi udarac sam doživjela kada me prevario s mojom osobnom trenericom, nakon što sam mu za rođendan platila treninge kod nje. Ona je niska i zdepasta i nimalo lijepa. Nisu završili u vezi, ali šteta je bila napravljena. Prijatelji su me podržavali, ali bilo je onih koji su bili oduševljeni razvojem događaja. Onih koji su bili potajno ljubomorni na to koliko imam pratitelja na društvenim mrežama. No za mene je to ipak vio sretan kraj, krenula sam na terapiju i konačno se osjećam zadovoljnije sama sa sobom. Idući put kad se skrasim, bit će to s muškarcem koji me je vrijedan'', zaključila je Jamie.

