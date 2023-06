Jučer smo pisalo o jednom Srbinu koji se razočarao kada je otkrio tko mu je na svadbi poklonio praznu kuvertu. Prije nego što je saznao da se radi o njegovom bliskom prijatelju, napravio je cijelu istragu kako bi saznao o kome se radi.

Prazne kuverte na svadbi nisu više ništa neobično, a mi smo vas pitali što mislite o tome i kako biste vi postupili da ih dobijete.

Mnogi su dobili prazne kuverte

Javili su nam se Hrvati koji su se našli u istoj situaciji: "A nas nisu suprugovi roditelji darivali niti s praznom kuvertom pa trajemo i dalje."

"Da, jednu i čačkalice unutra. Na razim svadbama sam doživio svašta, ljudi su maštoviti", dodao je jedan muškarac i nije bio jedini: "I ja sam to doživio, od prazne kuverte, papirnatih 5 kn i mađarskih 100 forinti."

"Mi smo dobili dosta praznih kuverti na svadbi, ali mi to nije igralo nikakvu ulogu jer nam je bilo drago da su nam ljudi došli i prisustvovali događaju", poručila je jedna žena.

Neki se ne opterećuju s time: "Imali smo i prazne i nepotpisane kuverte, i dan danas ne znamo čije su i ne opterećujemo se. Imali smo i njih 10 upisanih na čestitku s oko 100 eura pa opet nikome ništa. Važno je da smo se mi i gosti super zabavili i da se rado svi prisjećamo pojedinih trenutaka sa svadbe. Kad idem na svadbu gledam da pokrijemo stolicu i ostavimo još što ako smo u mogućnosti, ako nismo, damo koliko možemo i imamo, ili poklon po dogovoru i to je to. Nema tu neke filozofije ili ljutnje, ne radiš svadbu da zaradiš nego da se proveseliš u krugu ljudi s kojima to želiš podijeliti. Ne zoveš one koje ne želiš tada tamo."

Što bi Hrvati napravili nakon toga

Ostali su poručili što bi oni napravili u toj situaciji: "Zna se da se daje novac za svadbu i to je ok jer treba mladosti pomoći da počnu zajednički život. Nije važno koliko, ali darivanja je uvijek bilo i bit će, svatko daje prema svojim mogućnostima. Ako nemaš novca nije fer dati praznu kuvertu, napravi kolače i donesi dan prije, ponudi pomoć u organizaciji, bilo što - samo budi fer i budi prijatelj. Prazna kuverta je čisto omalovažavanje mladoženje. Više mi ne bi bio prijatelj!"

POGLEDAJTE VIDEO: Kraljevsko vjenčanje u Jordanu

"Zbog ovakvih stvari nisam ni htjela velike svatove, samo mi, kumovi i bližnji. Nije mi bio bitan poklon, a kamoli kuverta", dodala je jedna žena.

"Onaj tko ne može staviti u kuvertu 100 eura da barem pokrije svoju stolicu, neka ostane doma", "Zbog straha od prazne kuverte na svadbi, nisam se ni ženio", "Saznao bih od koga je pa mu istu vratio", glasili su neki od komentara.

Nisu im bitni novci

"Normalno i bezbolno! Nisam zvao na svadbu da mi donesu brda i doline nego da se proveselimo zajedno!", "Koga darujem, radim to od srca i po mogućnosti. Nikad nisam nikome dala kuvertu bez svog imena i željama za sretnu i uspješnu budućnost", poručili su mnogi kojima pokloni i novci nisu uopće bitni.

Neki su se i razljutili: "Je*** vas prazne kuverte ! Prije smo na svadbu zvali ljude da se provesele i proslave s nama, a sad kad se zove na svadbu, naglasi se koliko se plaća mjesto po osobi. Znači trebaš pokriti to mjesto i još im ostane love."

"Kao i da je puna. Prazna kuverta ne mora uvijek značiti da te netko hoće uvrijediti, možda jednostavno ljudi nemaju", "Prije se nosila posteljina, mali kućanski aparati, plastika iz Mađe, nije bilo kuverti i nitko se nije žalio", glasili su ostali komentari.