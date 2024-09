Emma nakon 30 godina shvatila da je abroseksualka: 'Okrutno su me sprdali'

Britanska novinarka Emma Flint (32) otvoreno je progovorila o svojoj seksualnosti, identificirajući se kao abroseksualka - seksualnost koja je još uvijek slabo poznata, ali sve popularnija među pripadnicima Generacije Z, posebno na TikToku.

Abroseksualnost označava seksualni identitet koji se s vremenom mijenja. To znači da osoba može neko vrijeme osjećati privlačnost prema muškarcima, a kasnije prema ženama, ili obratno, a vremenski okvir tih promjena nije unaprijed određen.

Nakon 30 godina shvatila da je abroseksualka

Flint je za The Mirror podijelila svoje iskustvo i frustracije s reakcijama okoline.

"Abroseksualka sam. Trebalo mi je 30 godina da to shvatim, a prijatelji su me okrutno sprdali", otkrila je Emma. Naime, kad je prvi put odlučila s prijateljima podijeliti svoj identitet, naišla je na podsmijeh i nerazumijevanje. "Ti mi ljudi više nisu prijatelji. Imali su okrutne komentare. A ja sam se 'otvorenošću' riješila nervoze", rekla je Flint, istaknuvši da su je pitanja poput "Kada si ovo odlučila?" i komentari tipa "Nikad nismo čuli za to!" duboko povrijedili.

Emma kaže kako se nekim danima osjećala kao lezbijka, dok se drugih dana više osjećala kao biseksualna. No, ono što ju posebno frustrira jest stalni pritisak društva da se "odluči" za jednu seksualnost, kao da je promjena identiteta nešto neprihvatljivo.

"Nakon što objasnim svoj identitet, uvijek postoje ljudi koji mi kažu da se trebam odlučiti za jedan spol", otkriva Emma, dodajući kako bi voljela da se abroseksualnost jednog dana prihvati kao normalna pojava, a ne nešto što je trenutno "u trendu".

Unatoč negativnim reakcijama, njezino priznanje donijelo joj je osjećaj slobode i unutarnjeg mira.

