Očajni muškarac je covid imao lani, no posljednice osjeća dandanas. Tvrdi da mu je bolest uništila seksualni život pa se za pomoć obratio kolumnistici The Suna Deidre Sanders.

"Imam 52 godine i bio sam u bolnici tjedan dana kada me obuzeo koronavirus. Hvala Bogu, oporavio sam se. Sada imam dugi covid, zbog kojeg se stalno osjećam umorno", napisao je muškarac.

Objasnio je kako ima slabe erekcije te se više ne može seksati sa svojom ženom. Njegova supruga, koja ima 54 godine, rekla mu je da joj to ne predstavlja problem, no on pati zbog toga. Par je u braku 15 godina i ima dvoje odrasle djece. Nekoć su imali bogat seksualni život, no sada vode ljubav jednom u mjesec dana.

Moguća je erektilna disfunkcija

Deidre je zabrinutom čitatelju odgovorila:

"Istraživanja o koronavirusu i posljedicama dugotrajnog covida se nastavljaju. Postoje neki dokazi da muškarci mogu patiti od erektilne disfunkcije nakon što se zaraze virusom.

Razgovarajte sa svojim liječnikom opće prakse o uputi za urologa. I sami sebi možete pokušati pomoći vježbanjem, zdravom prehranom i gubitkom kilograma ako je potrebno, kao i promjenama u načinu života kao što je smanjenje pušenja i alkohola.

Ako je spolni odnos previše izazovan, vi i vaša supruga možete uživati ​​u intimnostima kroz masažu.