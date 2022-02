Dugogodišnja prijateljica jedne mladenke je zastala u čudu kada je mladenka odbila pozvati njezinog zaručnika s kojim je u vezi 10 godina te s kojim očekuje dijete.

Ispovijest prijateljice

Anonimna prijateljica se požalila na jednoj mreži na situaciju u kojoj se našla zahvaljujući svojoj najboljoj prijateljici te napisala: "Izlazim sa svojim zaručnikom već deset godina i očekujemo bebu koja bi se trebala roditi u ožujku. Vjenčat ćemo se prije nego što beba dođe iz pravnih razloga, ali ćemo organizirati malu zabavu za obitelj i bliske prijatelje, ne više od 20 ljudi. Pozvana će biti moja najbolja prijateljica i njezin budući muž. Dakle, prijeđimo izravno na stvar. Moja najbolja prijateljica se udaje za mjesec dana. Sa svojim je zaručnikom godinu dana i zaručili su se nakon šest mjeseci. Osobno, to je po mom mišljenju previše prenagljeno, ali to je njezin život pa ako vjeruje da je to pravi muškarac za nju, to je njezina odluka."

Nastanak problema

Problem je nastao što mladenka nije svojoj najboljoj prijateljici unaprijed ni na koji način objasnila da neće pozvati njezinog zaručnika pa je ona to saznala preko drugog zajedničkog prijatelja koji će ići na vjenčanje.

Nakon što su obje sjele i napokon popričale o tome, mladenka je objasnila da su pozvani samo bračni i dugogodišnji parovi te da veza njezine prijateljice ne odgovara tom opisu. Dodala je da s obzirom na to koliko im treba da legaliziraju brak, ona taj odnos ne vidi kao ozbiljan i valjan, da nemaju jaku vezu.

Mladenka nije vjerovala da će desetogodišnja veza njezine prijateljice potrajati, unatoč svim dokazima.

Pretpostavke prijateljice

Začuđena prijateljica je na društvenoj mreži zatim dodala: "Kad su se zaručili u travnju, zamolila me da joj budem kuma, a zatim mi je počela pričati o planovima, o tome kako planira imati veliku proslavu s više od 200 gostiju (većina ograničenja je ublažena jer su i slučajevi vrlo mali). Naravno, pretpostavljala sam da će moj zaručnik biti pozvan, moj najbolji prijatelj ga poznaje 10 godina i također su prijatelji. Većina naših prijatelja je u braku pa njihovi supružnici automatski dobivaju pozivnicu. Pretpostavljala sam da će i moj zaručnik biti pozvan, ali moja prijateljica me odlučila obavijestiti da nije pozvan i to doslovno jučer tijekom razgovora koji smo vodili i kada sam joj rekla za odijelo koje je kupio moj zaručnik."

Uvjeti mladenke

Zatim je dodala: "Rekla je da su na vjenčanje pozvani samo bračni i dugogodišnji parovi. Podsjetila sam je da sam zaručena za tog čovjeka, zajedno čekamo dijete i s njim sam već 10 godina, a planiramo se i vjenčati za nekoliko mjeseci. Ona se usprotivila i rekla da ga nije pozvala jer ne vidi našu vezu valjanom i ozbiljnom jer nam je trebalo toliko vremena da svoju vezu legaliziramo i zato što smo čekali 10 godina da napravimo sljedeći korak da onda naša veza veza vjerojatno nije tako jaka. Rekla sam joj da to nije njezina odluka i da ne može odlučiti je li moja veza valjana ili ne."

Iako je to nešto o čemu bi buduća kuma i njezin zaručnik trebali odlučiti, mladenka se i dalje držala svog uvjerenja, a zato što je to njezino vjenčanje, mladenka je rekla: "Prihvati to ili idi, nisam raspoložena baviti se s tom dramom."

Nakon svega je prijateljica rekla da joj neće biti kuma i da odustaje od vjenčanja.

Mladenka joj je odgovorila: "Neću ga pozvati, ja odlučujem tko dolazi, a tko ne, a budući da mislim da vaša veza nije toliko jaka koliko bi trebala biti te da ćete možda uskoro prekinuti, ne želim da tvoj bivši postoji na mojim vjenčanim slikama. Prihvatite ili odite, nisam raspoložena baviti se tom dramom."

Uvrijeđena prijateljica

Prijateljica joj je na to odgovorila: "Rekla sam joj da je smiješna jer pretpostavlja da bismo mogli prekinuti na temelju njezinih bizarnih uvjerenja i podsjetila sam je da sam s tim muškarcem 10 godina, dok je ona sa svojim muškarcem manje od godinu dana te da je smiješna jer misli da može diktirati tko ima ozbiljnu vezu, a tko ne. Rekla sam joj da odustajem od moje uloge jer odbijam da me se ne poštuje i i da može tražiti nekoga drugoga za mučenje, ali mene mučiti neće. Naši zajednički prijatelji su mi rekli kako trebam poštovati mladenkinu ​​odluku. Poštujem je, ali neću biti dio toga."

Mišljenje korisnika na situaciju

Korisnici društvene mreže su se složili s prijateljicom i da je dobro reagirala. Neki su rekli da je to jako loša prijateljica, a neki su počeli nagađati da mladenka možda ima problema sa zaručnikom prijateljice.

Jedan korisnik je rekao: "Užasna prijateljica. Ozbiljno, tko to radi tvom navodno najboljem prijatelju, iskreno nakon takvog nepoštivanja, čudim se što još uvijek ideš na vjenčanje."

Druga korisnica se također složila: "Ne bih uopće bila na vjenčanju. Na moje vjenčanje nismo pozvali sve prijateljice iz razloga koji je mladenka opisala. Ali 10 godina, zaručena i trudna? To je jednostavno apsurdno ne smatrati vas pravim parom. Kad kažem da nismo pozvali SVE prijateljice, mislim da nismo pozvali nekoga s kime je prijateljica hodala nekoliko mjeseci jer mi tu osobu nismo poznavali. Kada na vjenčanje možete pozvati samo toliko ljudi, mi smo pozvali samo ljude koje smo zapravo poznavali, dok u nekim slučajevima nikada nismo ni upoznali osobu s kojom je prijateljica izlazila. Svatko tko je zapravo bio ozbiljan par je i bio pozvan kao par. I ne, nije mi loše što su ljudi pozvani bez +1 jer su svi imali puno drugih prijatelja koji su prisustvovali i nitko nije mogao ostati sam."

Još jedna žena se nadovezala: "Ne samo da ne bih bila kuma, nego ne bih uopće bila na vjenčanju i ozbiljno bih razmislila je li to netko s kim želim nastaviti prijateljstvo."

Bilo je i zanimljivih viđenja situacije

"Zvuči kao glupača koja možda ima tajni problem s vašim zaručnikom. Ona ima pravo na svoje mišljenje, a ti na svoje. Ne može očekivati ​​da prihvatite usranu ispriku i da nakon 10+ godina veze, njezin komad papira potvrđuje više njezinu vezu nego vašu."

Jedna žena je također pomislila nešto drugačije: "Uglavnom vam mogu jamčiti da ćete i dalje biti sa svojim zaručnikom kada bude spaljivala te vjenčane fotografije nakon razvoda. Čvrsto vjerujem da bi par trebao odlučiti tko će biti pozvan na njihovo vjenčanje, ali to ne znači da ona može uništiti vašu vezu, što osobno mislim da ona čini samo da bi opravdala koliko se brzo udaje. Zvuči kao da je vrlo nesigurna, ali bolje ti je da si podalje od nekoga takvog", prenosi BoredPanda.