Žena je navodno doživjela 'glasan i tjelesni orgazam' tijekom izvedbe Pete simfonije Čajkovskog.

Los Angeles Times izvijestio je da je jedna žena bila posebno dirnuta filharmonijom u Los Angelesu u Walt Disney Concert Hallu. Molly Grant rekla je da je neimenovana žena koja je sjedila blizu nje počela galamiti usred nastupa.

Bilo da su to bile vibracije koje su dolazile sa zvučne pozornice, genij Čajkovskog ili kombinacija oboje, Grant je bila šokirana kad je otkrila da žena doživljava eksploziju orgazma. "Svi su se nekako okrenuli da vide što se događa", rekla je za novinsku kuću.

Hvala filharmoniji, i Pjotru Iljiču

“Vidjela sam djevojku nakon što se to dogodilo i pretpostavljam da je... doživjela orgazam jer je teško disala, a njen partner se nelagodno smiješkao i gledao u nju – u pokušaju da je ne posrami.” Dodala je: "Bilo je jako lijepo."

Jedan od sudionika, skladatelj i glazbeni producent Magnus Fiennes, oglasio se na Twitteru nakon nastupa i opisao ženu koja je doživjela 'glasan orgazam cijelog tijela'. Napisao je: “Sinoć sam otišao vidjeti @LAPhil kako svira Čajkovskog. Žena u publici doživjela je glasan orgazam cijelog tijela tijekom drugog stavka . Orkestar je pristojno nastavio. Sve pohvale Losanđeleskoj filharmoniji (i Pjtoru Iljiču) koji su to omogućili...”

Intentizvni orgazam u cijelom tijelu

Oni koji traže zadovoljstvo kažu da imaju "orgazme cijelog tijela", a stručnjaci ih opisuju kao "posebno intenzivne orgazme koji se osjećaju kao da su u svakom pojedinom dijelu tijela". Vrhunci uzrokuju zatezanje trbušnih mišića, trnce u nogama i utrnuće prstiju, prema zagovornicima, koji također kažu da to mogu biti duhovna iskustva koja mijenjaju um.

Dr. Laurie Watson, seksualna terapeutkinja iz Sjeverne Karoline, rekla je za The Post u utorak da često doživljava prirodni fenomen. "Orgazam punog tijela zahtijeva predaju", kaže Watson, rekavši da su vrijeme i zadirkivanje važni čimbenici ako se igrate s partnerom.

Opisujući svoje orgazme cijelog tijela u nedavnoj epizodi svog podcasta “Foreplay Radio: Couples & Sex Therapy,” Watson je elaborirala: “Odrasla sam idući u Disneyland... to je kao da ste na vožnji Ludog Klobučara u svojoj vulvi. Kao da ti cijela vulva eksplodira.” Osjećaj se zatim širi prema dolje u anus. “Taj škakljivi osjećaj je stvarno sjajan”, opisala je. “Onda, stvarno postaje ekspanzivno. To je balon uzbuđenja koji se diže od vrha vaše zdjelične kosti do vrha dijafragme. Onda mi samo proleti kroz vrh glave... U tom trenutku moje tijelo i moja duša se stapaju. Kao da sam u svom tijelu i izvan svog tijela. “

'Naučila sam prepustiti se trenutku'

Watson kaže da uspjeva doživjeti orgazam cijelog tijela iako je u 60-ima. "Kako sam starila, naučila sam kako utonuti u trenutak i moji vlastiti orgazmi su osjetno snažniji čak i kad su mi se hormoni smanjili", rekala je liječnica - koji također vodi uslugu pod nazivom Counseling Near Me. Dijeleći svoje tehnike, rekla je za The Post: “Zadirkivanje partnera i odgađanje orgazma dok je na rubu primarni je način da se izgradi izvrsna platforma za orgazam. Fiziološki, to znači puno start-stop stimulacije da bi se postigla potpuna vazokongestija. Mentalno, to znači da vaš partner toliko žudi za oslobađanjem da to postane njihov jedini fokus.”

"Osoba koja doživljava orgazam mora se prepustiti", ističe Watson. "Posebno moraju osloboditi dno zdjelice kako bi se orgazam proširio prema gore od korijena [penisa ili klitorisa] u zdjelicu, kroz trbuh te u prsa i udove."

Međutim, nisu samo kvalificirani seksualni terapeuti ti koji uče druge kako da imaju eksplozivniji os. Na TikToku, kreatori vrhunskog sadržaja nude vlastite upute.

Izraz "orgazam cijelog tijela" prikupio je više od pola milijarde pregleda na aplikaciji, kada se uzmu u obzir skriveno šifrirani hashtagovi kao što su "orgazam cijelog tijela" i "organizam cijelog tijela".

Životna trenerica Lisa May Francisco nedavno je postala viralna opisujući kako je postigla svoj prvi "kozmički orgazam cijelog tijela" bez dodirivanja donjih dijelova tijela.

Kozmičko jedinstvo

Francisco je objasnila da je taj osjećaj doživjela tijekom sata rada na dahu, na kojem je "probijala svoje čakre". “Osjetila sam nalet zadovoljstva koji mi pulsira cijelim tijelom na staničnoj razini”, rekla za The Post. "Nije bilo seksualne komponente", dodala je. “Bila je to samo ta božanska povezanost i jedinstvo sa sobom i energijom životne sile koja je unutar svakog živog bića na ovoj planeti. Osjećala sam trnce po cijelom tijelu, posebno po yoni [genitalnom] području.”

"Ako želite postići orgazam cijelog tijela, usredotočite se na prakse koje pomažu u kultiviranju samosvijesti, očistite sve emocije koje će vam pomoći da uđete u svoje tijelo i započnite samozadovoljstvo pa vježbajte”, savjetovala je.