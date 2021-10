Djevojka koja je vlastitim istraživanjem uhvatila dečka u prevari postala je senzacija na TikToku. Njezina prijateljica Steph snimala ju je dok joj je otkrivala što je sve učinila kako bi potvrdila svoje slutnje, prenosi LadBible.

"Otišla sam na označene lokacije na Instagramu. Pretražila sam mjesto na kojem se nalazio, otišla na profil svake djevojke koja je označila to mjesto. Pogledala sam njihove Storyje i onda snimila isječke kako bih ih usporila i vidjela je li on negdje u pozadini", rekla je djevojka, na što joj je prijatelj poručio da je psihopatkinja.

"Ali, uhvatila sam ga", dodala prevarena djevojka.

"MI5 ili FBI, molim vas, zaposlite ju", stoji u opisu videa koji je dosad pregledan gotovo milijun puta.

Oduševljene žene i zabrinuti muškarci

Gledatelji su u komentarima pohvalili djevojku na sjajnim detektivskim vještinama.

"Imala je predosjećaj i uhvatila ga je. On je psihopat jer je mislio da nikad neće otkriti, podlac mali. Fer igra", "Toliko je ponosna što ga je uhvatila. Nadam se da je u redu", "Sram me što se nikad ovoga nisam sjetila, ona je genijalka", "MI5 joj nije ni do koljena. Nikad ne podcjenjujte sumnjičavu ženu", pisale su korisnice TikToka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Neki muškarci bili su zabrinuti nakon što su pogledali video, što je najbolje sažeo ovaj komentar: "Danas djevojke ovo rade? Idem obrisati sve profile na društvenim mrežama".