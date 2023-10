Priznanje jedne mlade djevojke pokrenulo je rat na društvenim mrežama, a komentatori su joj pisali razne uvrede, piše portal Dnevna doza.

POGLEDAJTE VIDEO: Volite starije frajere? Obožavateljice se pomamile za tatom zvijezde realityja, jasno nam je i zašto

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pitanje broja seksualnih partnera svakako je jedno od kontroverznijih, pa ne čudi što je jedno ovakvo priznanje privuklo veliku pozornost. Naime, ova devetnaestogodišnjakinja tvrdi da je imala intimne odnose sa 156 muškaraca.

"Mogla sam reći da sam spavala s troje, ali nisam. Bilo ih je 156", napisala je, a ispod objave krenula je lavina uglavnom negativnih komentara u kojima su se nizale razne uvrede da je "prljava" i nimfomanka.

"Tri milijuna muškaraca na svijetu, ali ja sam i dalje prljava jer sam spavala s više od 100 njih, ne razumijem što je tu loše" odgovorila je djevojka na prozivke u komentarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ljudi joj nisu povjerovali

Mnogi joj nisu povjerovali, a najčešće su je pitali gdje je sve upoznala te muškarce. Djevojka je potom dala detaljno objašnjenje u kojem je navela da je većinu svojih ljubavnika upoznala u srednjoj školi, zatim preko zajedničkih prijatelja, raznih aplikacija, na festivalima i zabavama. Također, i na ljetovanjima i u teretani…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Manje-više, na svim mjestima koja je posjetila prethodnih godina. Ilustracije radi, napisala je da je tijekom jednog "poslovnog" vikenda imala odnose s petoricom muškaraca.

Također je navela je da smatra da je to njena osobna stvar i da je nitko nema pravo osuđivati ​​te da je ona sama bila iskrena i sve ispričala onako kako je bilo. Dalje je navela da smatra da u današnjem društvu ako muškarac promijeni mnogo žena to se smatra jako pozitivnim, a ako žena učini to isto, odmah je na meti prozivki i raznih optužbi za nemoral i svi je smatraju lošom, što u njenom slučaju nije istina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnogi su njenu ispovijest smatrali lažnom te su rekli da nema teorije da je bila s tolikim brojem muškaraca, no djevojka se nije obazirala na to i sve je to dovelo do prave lavine komentara i burnih rasprava.

Hoćete li vjerovati njenoj priči ovisi samo o vama. Bez obzira na to je li njena ispovijest istinita ili ne, pokrenula je veliku raspravu o tome koliko partnera je "normalno", a koliko "previše". No, to je zasta teško reći jer ovisi od osobe do osobe i situacije te, također, do kulture u kojoj ta osoba živi.