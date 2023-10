U doba aplikacija za spojeve, nije neuobičajeno uočiti nekoga koga poznajete dok svajpate lijevo-desno. Također je moguće da se osoba s kojom ste se dopisivali, izlazili ili čak spavali pojavi u stvarnom životu preko prijatelja ili poznanika. Svijet može biti vrlo malo mjesto, piše The Mirror.

Međutim, zamislite šok jednog oca (42) kada je shvatio da je muškarac s kojim njegova kći (24) trenutno izlazi njegov bivši ljubavnik. Zabrinuti otac je na društvenim mrežama tražio savjet hoće li svojoj kćeri reći da je spavao s njenom dečkom.

Muškarac je otkrio da su on i njegova supruga, majka njihove kćeri, godinama bili u sretnom braku prije nego što su se rastali. Nakon što se njihov brak raspao, počeo je istraživati ​​svoju seksualnost i na kraju je shvatio da je biseksualac, međutim, to nije otkrio ni svojoj kćeri ni bivšoj supruzi.

Prihvativši svoju novootkrivenu seksualnost, 42-godišnjak je preuzeo Grindr i počeo izlaziti s dečkima. Nedugo nakon toga upoznao je momka, kojega je nazvao Nathan, a koji je rekao da ima 24 godine. Nakon što su se sastali u baru i uživali u večernjem izlasku, njih su dvojica na kraju završili u krevetu i više se nakon toga nisu čuli.

'Ne znam je li me sigurno prepoznao'

Godinu dana kasnije, muškarac je bio oduševljen kada je čuo da njegova kći izlazi s nekim koga je upoznala preko zajedničkog prijatelja te ga je jedva čekao upoznati.

"Prošlo je još više mjeseci i saznao sam da ga je moja bivša žena, njena mama, već upoznala. Počeo sam inzistirati da ga i ja upoznam jer sam želio biti što više u tijeku sa životom svog djeteta. Dogovorili smo se naći i ručati. Pripremio sam cijelu šaljivu ulogu strogog tate, no kad su došli, saznao sam da je situacija smješnija od bilo koje šale koju sam mogao smisliti", otkrio je 42-godišnjak.

"Kad smo se našli, odmah sam primijetio da je to tip s kojim sam se prije spetljao. Predstavila ga je pod drugim imenom. Mislim da on njoj ne skriva svoj identitet. Prilično je uobičajeno koristiti lažno ime na Grindru. Ne znam je li me sigurno prepoznao, ali činilo mi se da jeste", ispričao je zabrinuti otac.

'Situacija je poprilično luda'

"Nisam mogao reći jesam li bio nervozan jer je upoznao dečka svoje kćeri ili zbog stvari s Grindrom. Ne upoznajem puno ljudi na toj aplikaciji pa se njega dobro sjećam. Ručak je protekao dobro, a razgovarali smo o svemu, samo ne o Grindru", kazao je muškarac koji je na kraju svoje objave napisao da ne zna hoće li reći svojoj kćeri i priznati joj vlastitu biseksualnost ili jednostavno joj sve prešutjeti.

"Ludo je što već neko vrijeme želim ljudima reći o ovome, ali mnogi ne znaju da sam LGBT, a osim toga, situacija je poprilično luda", istaknuo je.

Njegova objava privukla je veliku pozornost ljudi koji su ostali jednako zbunjeni kao i on te nisu znali što da mu savjetuju.

"Mogu samo zamisliti taj razgovor. Dakle, ja sam biseksualac i prije nekog vremena spavao sam s tvojim dečkom. Dodaj mi krumpire, molim te", našalio se jedan korisnik interneta.

"Da sam ja vaša kći, željela bih znati. Još niste učinili ništa loše, ali ako to i dalje budete tajili, trebate znati da to nije pošteno. Ona je vaša kći. Znam da je zastrašujuće 'izaći iz ormara', pogotovo ako niste 100 spremni, ali ovo je važno", napisala je jedna žena.