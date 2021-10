Jedna žena slutila je da ju dečko vara pa je odlučila svim silama to doznati, no naposljetku ga je izdala vlastita majka, prenosi The Sun. Svoju nevjerojatnu priču ispričala je na TikToku i postala viralni hit.

Nakon tjedana poricanja, nevjerni dečko se "poskliznuo", a njegova bivša cura sada se druži s djevojkom s kojom ju je prevario. U prvom videu otkrila je da joj je dečko s kojim je bila u vezi četiri mjeseca priznao da je u prošlosti bio nevjeran, no tvrdio je da se "promijenio".

Javila joj se dečkova bivša 'prijateljica s povlasticama'

"Nismo bili zajedno predugo, no rekli smo si da se volimo. Razgovarali smo o bivšim ljubavima i spomenuo je Michelle, svoju bivšu prijateljicu s povlasticama, rekla je.

Njezin tadašnji dečko imao je puno prijateljica, uključujući jednu zvanu DJ iz njezina rodnog grada, s kojom ju je htio upoznati.

"Sve je išlo jako dobro. No, kada smo objavili zajedničku fotku na društvenim mrežama, javila mi se Michelle", ispričala je djevojka.

Michelle joj je ispričala da je njezin dečko serijski preljubnik, no ona ju je ignorirala misleći kako je samo ljubomorna, sve dok joj nije napisala da on "ponovno razgovara s DJ, s kojom je prevario sve prethodne cure".

Uspio se izvući unatoč eksplicitnim porukama

"Bio je iskren oko Michelle, ali rekao mi je da je odnos s DJ isključivo platonski. Učinila sam nešto čime se ne ponosim, ulogirala sam se u njegov Instagram", priznala je i dodala da je tamo pronašla poruke svog dečka i DJ, u kojoj je napisao "prijateljici" da "želi voditi ljubav s njom cijelu noć".

"Uskoro", odgovorila mu je DJ pa je djevojka znala da se njezin dečko planira naći s njom.

Kada je upitala dečka što je s tim porukama, uvjerio ju je da je DJ samo prijateljica i da su njegovi preljubnički dani iza njega. Tražila je od njega da kaže "prijateljici" da je zauzet, na što je nekoliko dana kasnije rekao da je DJ sretna zbog njih.

Majka (ne) zna najbolje

Odlučila mu je vjerovati sve do Majčinog dana, kada je nazvao svoju majku. "Nije stišao poziv pa sam čula njegovu majku kako govori: 'DJ dolazi u grad ovaj tjedan'", objasnila je. Nakon toga je njezin dečko sumanuto počeo pritiskati tipku za stišavanje.

Nakon razgovora s majkom ponovno joj je pokušao prodati maglu. "To je bio kraj. Ostavio me na aerodromu, malo kružio autom i pokupio DJ. Barem je znao dobro isplanirati vrijeme", ispričala je prevarena djevojka.

Prijateljstvo s drugom djevojkom

U trećem videu otkrila je da je kontaktirala DJ, koja nije imala pojma da ona postoji. Djevojke su se naposljetku zbližile zahvaljujući zajedničkoj mržnji prema istom dečku.

"Budući da sam išla doma u grad u kojem obje živimo, našle smo se na kavi i otišle na sat joge. Bilo je jako zabavno i do danas smo ostale u kontaktu", otkrila je.

Priznala je i da je progutala ponos i javila se Michelle, poručivši da je bila potpuno u pravu. Gledatelje je upozorila da pripaze kada dobiju poruku od nekoga s kim je njihov partner bio u prošlosti.