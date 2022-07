Pomaganje ljudima koje volite je važno, ali ponekad vas vaša ljubazna gesta odvede negdje gdje nikada ne biste očekivali. Nedavno je TikTokerica Colleen Le podijelila svoje dobro djelo s neočekivanim ishodom. U videu je Colleen (@colleeeniie) slavila kako je njezin dečko dobio drugu priliku za život nakon što mu je donirala svoj bubreg prije nego što je, iznenada, otkrila da ju je nakon toga prevario.

'On, tehnički, nije od mene tražio bubreg, ali...'

Colleenin video trenutačno ima 9,7 milijuna pregleda, 2,5 milijuna lajkova. 30-godišnjakinja, sa sjedištem u Yorba Lindi u Kaliforniji, ispričala je da je svog bivšeg dečka upoznala 2015. godine i nakon nekoliko mjeseci veze odlučila mu donirati svoj bubreg, sve je ispričala za BuzzFeed.

Colleen je dodala da je u to vrijeme bilo važno brzo reagirati: "U vrijeme kad smo se upoznali, on je već bio na peritonealnoj dijalizi, što je značilo da mu je funkcija bubrega već bila ispod 5%, pa sam se osjećala loše, bilo je hitno i trebao mu je bubreg što je prije moguće."

Colleen je rekla da je njezina odluka bila da svoj bubreg donira svom bivšem dečku, a onda je pojasnila: "On tehnički nije od mene tražio bubreg, ali mi je pomogao da se testiram." Rekla je da joj je bivši dečko bio otvoren u vezi s njegovim stanjem i pokazivao joj je brošure o tome koga treba nazvati ako želi saznati je li ona prikladna za doniranje bubrega.

Došao je s momačke večeri i priznao joj nevjeru

Naposljetku, Colleen je rekla da je odlučila donirati svoj bubreg kako bi poboljšala kvalitetu života svog tadašnjeg dečka: "Vidjela sam kakav je bio i koliko se borio sa zdravljem, pa me to već uvjerilo da mu želim pomoći najbolje što mogu." Colleen je rekla da je njihov odnos, nakon što je donirala svoj bubreg bivšem dečku, bio relativno isti sve do gotovo sedam mjeseci nakon njezine operacije.

Colleen je priznala da je njezin bivši dečko, koji je prije toga bio na momačkoj večeri, nenajavljeno došao u njezin dom kako bi joj rekao da ju je prevario. "Moja početna reakcija bila je povrijeđenost i izdaja. Bio je okorjeli kršćanin i uvijek se držao svog morala tijekom naše veze, tako da me definitivno šokiralo kako me tako izdao nakon svega što sam učinila za njega. Osjećala sam se iskorištenom", ispričala je Collen.

Unatoč povrijeđenosti, Colleen je rekla da je svom bivšem dečku pokušala dati drugu priliku, iako je retrospektivno dodala: "Iskreno govoreći, razmišljajući unatrag, ne znam zašto sam mislila da će mu ta prilika išta značiti, naš odnos je bio poljuljan."

'Stvarno sam mislila da ću ostatak života provesti s njim'

Tri mjeseca nakon toga, njih dvoje su se svađali preko telefona kada je Colleen rekla da je njen bivši dečko iznenada htio prestati razgovarati i zajedno čitati Bibliju. "Rekla sam mu, ne, možemo li samo razgovarati o tome? To ga je upravo toliko razjarilo da je jednostavno prekinuo sa mnom i rekao mi: Ako je Bog želio da budemo zajedno, onda ćemo na kraju opet pronaći zajednički put", ispričala je. Zatim je spustio slušalicu i blokirao Colleenin broj, kao i sve njezine račune na društvenim mrežama. Colleen je rekla da je bila na niskoj točki nakon prekida i da je bol pogoršala činjenica da je svoj bubreg donirala svom bivšem dečku.

"Stvarno sam mislila da ću ostatak života provesti s njim i voljela sam ga toliko da sam mu spasila život. Sama činjenica da je tako lako prekinuo vezu sa mnom, i učinio mi da se osjećam kao da nikad nisam postojala u njegovom životu, je bilo stvarno teško preboljeti", zaključila je.

Nakon dva mjeseca bez kontakta, Colleen je rekla da ju je bivši dečko kontaktirao kako bi pokušao uzeti ručak oko godišnjice njezine donacije bubrega, iako ona nikada nije odgovorila. "Nisam odgovorila jer sam osjećala da mi se obratio samo zbog osjećaja krivnje", rekla je Colleen te je izjavila kako ni nakon svega ne žali što je svom bivšem dečku dala svoj bubreg.

"Unatoč ishodu svega, ipak ne bih povukla spašavanje njegovog života", priznala je Colleen koja je osjetila potrebu podijeliti svoju priču na TikToku. Colleen je dodala da je bila šokirana ogromnim odazivom koji je dobio video i rekla: "Nisam mislila da će postati viralan na način na koji je postao. Većina odgovora na video bili su stvarno pozitivni, iskreni i slatki, a neki su rekli da im je to dalo nadu. Nevjerojatan je osjećaj znati da im moji videozapisi daju nadu i tjeraju ih da vjeruju da će, unatoč svoj boli, na kraju sve biti u redu."