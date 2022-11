Iako je pravilo ne nositi bijelu haljinu na tuđem vjenčanju, mladenka je to pravilo proširila i na šminku i vjenčano prstenje i dobila potpuni slom živaca kada kada je baka na to pravilo zaboravila, opisuje mladenkina nećakinja. Obraćajući se Redditu kako bi se požalila na ponašanje svoje tete, gošća vjenčanja rekla je da je to jedan od mnogih problema koji su izbili tijekom dana, te je objasnila da je mladenka počela postavljati svoje zahtjeve uoči vjenčanja.

Drama zbog biserne ogrlice

"Moja je teta odlučila da ne želi da itko nosi bilo što bijelo ili da bude viđena s nečim bijelim. Nije mi strano pravilo 'ne nosi bijelo na vjenčanjima', potpuno se slažem s tim, ali moja teta je rekla, citiram pozivnicu: 'Molimo vas da ne nosite ništa bijelo, tj. odjeću, šminku, ogrlice, bisere ili vjenčano prstenje, ne želimo da išta zasjeni naš veliki dan'."

Ali nevolja je nastala kada je jedna gošća zaboravila na pravilo. Nećakinja je tvrdila: "Moja baka je zaboravila na ovo i pojavila se s prekrasnim biserima, a moja je teta totalno ispalila. Vikala je i vrištala moju baku do suza. Što je natjeralo 15-ak žena da skinu svoje vjenčane prstene i stave ih u torbice. "

Dodala je da je mladenka inzistirala da djeveruše moraju "izaći van i poškropiti se šampanjcem i vodom za slikanje", u skladu s tradicijom koju je željela slijediti, ostavljajući da se smrzavaju ostatak vjenčanja koje je bilo u planinskom resortu.

Svako piće stajalo 90-ak kuna

"Osim toga, vjenčanje je bilo u redu, sve je prošlo glatko i dobro smo se zabavili. Piće je koštalo 12 dolara (90-ak kuna) po komadu , a torta je bila suha, a bilo je samo sporih plesova uz pop pjesme. Čudno vjenčanje..." zaključila je njezina objava.

No ljudi su bili šokirani kada su čuli djeverušinu priču, pogotovo kada se kasnije upitalo kako su se točno provodila pravila odijevanja. "Znači, muškarcima nije bilo dopušteno nositi bijele košulje uz odijela?" nećakinja je odgovorila: "Da, uglavnom žene nisu smjele nositi bijelo, što je bilo čudno jer uglavnom stariji ljudi u mojoj obitelji imaju sijedu/bijelu kosu."

U međuvremenu, drugi komentatori rekli su da bi napustili događaj. "Čim je mladenka rasplakala svoju baku, otišao bih", glasio je jedan takav odgovor. Druga osoba je rekla: "Nema šanse da me ta luda žena natjera da skinem vjenčani prsten. To je glupost. Otišao bih i proveo dan radeći nešto bolje, doslovno bilo što bi bilo bolje."