Kada je u pitanju davanje imena djetetu, većina roditelja provodi mjesece razmišljajući o svojim opcijama prije nego konačno odluče o imenu koje oboje vole.

No, jedan muškarac odbija popustiti u vezi imena koje želi nadjenuti njihovoj djevojčici i to počinje uzrokovati nesuglasice u njihovom braku, prenosi Mirror.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegova supruga koja je trudna sedam mjeseci, objasnila je kako on želi nazvati njihovo prvo dijete po svojoj bivšoj djevojci jer želi da ga svakodnevno podsjeća na nju.

Foto: shutterstock Foto: shutterstock

"Izlazili smo godinu dana, a u braku smo već dvije godine. Nedavno smo saznali da će naše dijete biti djevojčica i od tada je moj suprug želi nazvati po svojoj bivšoj djevojci. Nije riječ o bilo kojoj bivšoj, već o onoj s kojom je izlazio dugi niz godina i koju je najviše volio", požalila se korisnica Reddita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stvarno ju je volio i nikad to nije od mene skrivao, ali mislila sam da je to završilo onda kad je ona otišla," dodala je.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Sada je jasno rekao da želi da dijete nosi njeno ime, a drugo dijete mogu ja nazvati kako želim. Kad sam ga pitala zašto to tako jako želi, rekao je da samo zato što on i njegova bivša nisu uspjeli ne znači da ne želi nešto što će ga podsjećati na nju. On ne shvaća koliko me to jako pogađa i uvijek govori da su to samo hormoni", požalila se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I dok se većina korisnika složilo da ne bi trebala dopustiti da nazove svoju kćerku po bivšoj djevojci, drugi su je potaknuli da se obrati bračnom savjetniku jer se čini da su problemi u igri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Jedan korisnik je rekao, "Definitivno je još uvijek zaljubljen u svoju bivšu. Ne mogu zamisliti da itko bude takav idiot. To je smiješno".

Drugi korisnik je dodao, "Wow! Time ti je rekao da si druga opcija".

Neki su se čak zabrinuli radi problema koji će se stvoriti kada dijete odraste i postavi pitanje kako je dobilo ime pa je pritom i naveden primjer,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Oh, dušo, tata je želio da te nazove po svojoj bivšoj djevojci jer, iako nije uspio s njom, to ne znači da nije želio da ga njegovo dijete svakodnevno podsjeća na nju'.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: u Sloveniji istospolni parovi smiju posvojiti parove djecu: 'Društvo ide naprijed'