Mnogi od vas bit će u iskušenju da provjerite svoje buduće partnere na društvenim mrežama. To je odlična stvar, jer bi to moglo pomoći u otkrivanju lažnog profila. "Prevaranti ne vole društvene mreže, a ako imaju račun, on će sadržavati vrlo malo informacija, no neće biti njihovih osobnih podataka", kazala je Tina. "Treba provjeriti je li njihov profil potpuno nov i ako sumnjate na nešto, pokušajte ih googlati kako biste vidjeli jesu li na drugim profilima ili stranicama za upoznavanje pod drugim imenima", savjetuje Tina.