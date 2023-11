26-godišnjakinja je odlučila potražiti savjet stručnjakinje za muško-ženske odnose kada je shvatila da više ne može ispunjavati želje svojem partneru.

"Kad sam svom dečku rekla čime se bavim, oči su mu zasjale. Sada razumijem zašto - opsjednut je medicinskim sestrama. Ima 28 godina i ima jak libido pa od mene traži da za njega nosim svoju radnu odjeću barem dva puta tjedno. Ponekad nasrne na mene prije nego uđem u stan", započela je svoju priču.

Partnera napaljuju medicinske sestre

Savjetnici je objasnila kako se on ponaša kada nije u uniformi: "Problem je kad ne nosim svoju uniformu, on nije ni blizu tako oduševljen. Njegov nadimak za mene je "Nursey" - naravno. Primijetila sam da je počeo lajkati objave nekih mojih prijateljica na društvenim mrežama i zadnji put kad smo svi zajedno izašli, bila sam sigurna da flertuje s jednom od njih. Pogodite? I ona je medicinska sestra. Počinjem se pitati bi li se uopće zanimao za mene da nisam u svojoj profesiji."

"Zajedno smo skoro godinu dana i imamo prilično dobar odnos. Zabavan je i vrlo velikodušan, ali ipak se osjećam pomalo nesigurno jer ga više zanima moja uniforma nego ja. Nedavno mi je bio rođendan i kupio mi je PVC uniformu medicinske sestre. Vrlo je kratka i crvena. Tražila sam novu torbicu, ali je rekao da misli da ćemo se više zabaviti s uniformom. Već mi je kupio jednu prije nekoliko mjeseci u drugoj boji. Nije mi smetalo dotjerati se na početku, ali kad god predložim da uniformu ostavim u ormaru, on bi bio manje oduševljen, ponekad se čak i durio i odbijao seks. Čak me je optužio da sam dosadna u krevetu, ali onda je rekao da se samo šali. Bojim se da ću ga izgubiti zbog jedne od mojih prijateljica - medicinskih sestara. Dakle, tko je nerazuman, on ili ja", pitala je savjetnicu.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Razvija se u fetiš

Savjetnica joj je odgovorila: "Zvuči kao da se to brzo razvija u fetiš. Dok je kinky nešto što vas pali, fetiš je nešto što vam je potrebno da postignete vrhunac. Kinkovi mogu postati fetiši nakon posebno intenzivnog i ugodnog sjećanja koje uključuje određeni predmet ili iskustvo. Nema ništa loše u fetišu sve dok rado sudjelujete. Međutim, to ne znači da biste trebali šutjeti o bilo kakvim brigama. Na kraju ćete samo zamjeriti njemu ili se osjećati odbojno."

"Sada se čini da je vaš seksualni odnos usmjeren samo na njegovo zadovoljstvo. Razgovarajte s njim i objasnite mu kako se osjećate. Bi li pristao na kompromis ostavljajući s vremena na vrijeme odjeću u ormaru? Ako ne, morate dobro razmisliti je li ovaj muškarac za vas", poručila joj je savjetnica, piše The Sun.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

