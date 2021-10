Lana Michaels je majka dvoje djece kojoj je toliko nedostajalo dojenje da je dvaput tjedno dojila zaručnika Shawna, a tvrdi da ih je taj čin još više zbližio, prenosi The Sun.

Par kaže kako je dojenje savršen oblik zavođenja prije seksa koji stvara pozitivnu "fizičku napetost" između njih. Godinu i pol dana nakon prvog eksperimenta s dojenjem, Lana tvrdi da je "navučena", baš poput Shawna.

"Dojila sam djecu i zaista mi je nedostajao taj osjećaj. Sina sam dojila osam mjeseci, a kćer dvije godine. Nisam htjela još djece, a sin i kći sada su prestari za dojenje, ali svidjela mi se ideja da dojim Shawna", priznala je.

Ideju dobili nakon grupnog seksa

Lana i Shawn upoznali su se preko aplikacije 2019., a godinu dana kasnije iz Velike Britanije preselili su se u Španjolsku. Ideju o dojenju dobili su nakon seksa učetvero s još jednim parom.

"Imamo otvorenu vezu i oboje volimo isprobavati različite stvari. Sisala sam bradavicu druge žene kad sam osjetila mlijeko u svojim ustima. To je potaknulo seksualnu ideju o dojenju. Shawn i ja uvijek smo eksperimentirali sa seksom, a na internetu sam doznala da se majčino mlijeko može potaknuti uzimanjem biljnog dodatka. Nakon tri dana, Shawn je počeo sisati kako bi pokrenuo protok mlijeka. Osjećaj je bio sjajan. Seksamo se otprilike pet puta tjedno, a Shawna dojim dvaput", otkrila je i dodala da se osjeća ženstvenije i više seksi kada doji. Shawn kaže da ga dojenje uzbuđuje i opušta.

Par kaže da ih drugi ljudi osuđuju zbog njihova fetiša.

"Nama dojenje ne predstavlja ništa strašno. To je samo jedna u nizu stvari koje radimo u seksu. Volimo igranje uloga. Glumimo tatu i djevojčicu, doktora i pacijenticu ili učiteljicu i učenika. Također zalazimo u svingerske klubove. Ako mi volimo dojenje i to nam čini sretnima, to je najbitnije. Sretni smo zajedno. Veliki je problem osuđivanje drugih ljudi zbog jednog poteza", objasnila je Lana.

Pokrenuli tvrtku za snimanje pornografije

Shawn misli da se na dojenje odraslih i dalje gleda kao na tabu.

"Neki možda misle da to nije nužno, ali mlijeko je hranjivo i postoji zbog nas. Jako volim Lanino mlijeko. Po meni, gore je zarobiti kravu, nego piti ljudsko mlijeko koje ima brojne koristi. Nema okrutnosti kod dojenja odraslih. Ona uživa, ja uživam i dobivam nutrijente. Ona je sretna, ja sam sretan, u čemu je problem?", upitao je.

Iako su se nadali da će u Španjolskoj raditi kao učitelji, planove im je pomrsila pandemija koronavirusa. No, brzo su se snašli. Lansirali su vlastitu tvrtku za snimanje pornografije zvanu "Lana od Demand" i dali otkaze u školama.

Trenutno na stranici imaju 700 pretplatnika kojima mjesečno naplaćuju 10 funti za pet videa tjedno, među kojima su i oni s dojenjem. Lana također nudi seksualne savjete i privatne lekcije, a od svojih usluga zarađuju otprilike 3600 funti mjesečno (oko 32.000 kuna).