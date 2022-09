Drevni običaj koji je dugo prakticiran i u Srbiji i opisan u brojnim književnim djelima od kojih je najpoznatija "Nečista krv" Bore Stankovića, kao i u mnogim filmovima, naziva se snohačenje.

Tradicija po kojoj mladoženjin otac prvi bračnu noć provede s novopečenom nevjestom, postojao je još od 1878. godine pa sve do povlačenja Osmanskog Carstva s Balkana 1912. godine. Tek krajem Drugog svjetskog rata je u potpunosti iskorijenjen.

Sa sličnim, jednako bizarnim običajem, susreo se jedan mladoženja s juga Srbije, koji je zbog delikatnosti situacije htio ostati anoniman, prenosi "Mondo". Mladić, koji se neizmjerno radovao vjenčanju s dugogodišnjom djevojkom, nedavno je javno ispričao priču zbog koje sada razmišlja da otkaže vjenčanje.

Srpski običaji

"Zabavljam se s djevojkom već četiri godine, od čega smo godinu dana zaručeni", počinje on svoju priču i nastavlja: "Nedugo nakon što smo ušli u vezu, rekla mi je za tradiciju koje se njena obitelj već godinama pridržava kada su u pitanju vjenčanja. Naime, rekla mi je da budući mladoženja mora mladenkinu majku izvesti u grad, kupiti joj haljinu i nešto u čemu će prespavati, platiti sve račune od te večeri, kao i hotel u kojem će prenoćiti s budućom svekrvom. Tom prilikom također mi je rekla i da ne trebam previše brinuti zbog ovoga jer to ne znači da trebam i prespavati u istom krevetu s gospođom, iako je nekada davno značilo upravo to. Ja sam se samo nasmijao i pitao ju je li ozbiljna. Ona mi je rekla da je vrlo ozbiljna u vezi toga. Teško sam povjerovao u sve to, ali nisam htio više o tome pričati. I tako je i bilo sve do prošle nedjelje. Iskreno, za sve to vrijeme, pomalo sam i zaboravio i da smo o tome uopće i pričali."

Međutim vrijeme je lagano prolazilo i bližio se dan vjenčanja.

"Za manje od mjesec dana zakazano je naše vjenčanje. Kada smo pričali o svim detaljima, djevojka me je pitala i jesam li odabrao gdje ćemo njena mama i ja izaći na večer našeg sastanka. Ja sam se nasmijao i čekao da pređe na drugu temu. Međutim, ona je bila zbunjena zbog mog smijeha i inzistirala je da stvari shvatim ozbiljno jer od mene očekuje to da napravim", priča mladić i dodaje da ga je sve ovo veoma zbunilo.

Zaručnica uporna u tradiciji

"Sve što sam mogao je bilo to da joj kažem da mi nije ugodno to napraviti. Nisam htio noć provesti sam s njenom majkom u hotelu, niti čak s bilo kime tko nije ona - moja buduća supruga. Pitao sam je i zbog čega moramo iznajmiti sobe u hotelu, na što mi je ona odgovorila da je prije izvjesnog vremena običaj u njenoj obitelji bio da se buduća svekrva seksa s potencijalnim zetom, kao jedan od načina za provjeru je li on onaj pravi za njenu kćerku. Onda sam je pitao je li i to očekuje od mene, ali se ona nasmijala i rekla da ne očekuje, ali da se ne bi bunila ni ako bi se to stvarno dogodilo. Također mi je rekla i da njena majka ne planira napraviti ništa 'seksualno' te noći", ispričao je mladoženja.

Budući mladoženja je bio zapanjen njenim odgovorom: "Još uvijek preplašen zbog cijelog koncepta, pitao sam je mogu li jednostavno samo njenu majku odvesti na večeru, ali se ona odjednom uznemirila i počela me ispitivati zbog čega odbijam ispuniti ovu 'zanimljivu obiteljsku tradiciju', kako je nazvala. Jednostavno sam rekao da mi nije ugodno i mislio sam da će me razumjeti, na što mi je ona rekla da se ponašam kao tvrdoglavo dijete."

'Jesam li ja kreten u ovoj priči'

Situacija se dalje zakomplicirala, a u cijelu priču uključena je i njena obitelj.

"Odmah nakon toga je otišla obavijestiti svoju obitelj o mojoj odluci. Ubrzo su me pozvali i pitali zbog čega odbijam i zbog čega sam takav kreten po tom pitanju. Zatim me je pozvala i njena majka, koja je zapravo bila vrlo ljubazna. Rekla je da misli da sam ja divan dečko i da, pored toga što bi voljela provesti jednu noć sa mnom, ipak razumije da imam pravo odbiti. Čak je to rekla i mojoj djevojci, ali je ona i pored toga još uvijek bila ljuta", dodaje on.

Nesretni budući mladoženja objasnio je kako njegova buduća supruga i njena obitelj "dolaze" iz drugačije kulture.

"Vjerojatno je to jedan od razloga zbog čega ja sve ovo ne razumijem i ne mogu prihvatiti, ali se i dalje pitam jesam li sam ja kreten u cijeloj priči", žali se on i dodaje još jednu stvar koja ga je uplašila i šokirala: "Jednom, tijekom razgovora, pitao sam zaručnicu je li ovo znači da će i ona spavati s našim budućim zetom. Rekla mi je da ne planira to, ali da mi ne može obećati da neće jer to ovisi i od mladića i onoga što on bude htio napraviti", piše Espreso.