Jedna Hrvatica se obratila korisnicima Reddita i tražila pomoć jer se našla u nezgodnoj ljubavnoj situaciji. Posljednje dvije godine je ostala dobra prijateljica s bivšim dečkom koji joj i dalje šalje svoje fotografije penisa i želi se seksati s njom, ali je zaručen i ženi se za nekoliko mjeseci. Nije sigurna treba li o tome obavijestiti njegovu zaručnicu kako bi se i ona spasila od varalice.

Nevjerni bivši dečko

Na Redditu je napisala: "Glupa situacija. Bivši i ja smo ostali prijatelji, sve je super, čak sam ga i relativno brzo preboljela. Nakon dvije godine je našao drugu, super za njega, no u više navrata je pokušao prevariti svoju trenutnu zaručnicu sa mnom sextingom i slanjem fotografija penisa i slično."

Zatim je nastavila: "Zašto nisam prije reagirala na to? Prvenstveno jer sam usamljena i nažalost sam još tad mislila kako bar netko želi sa mnom pričati i bila sam naivna i mislila, me ne, to mi je frend. Također, s obzirom na to da sam mu bivša, njegova zaručnica me ne podnosi. Uglavnom, idiot sam, da to odmah ustanovimo. No eto, ženi se za par mjeseci i opet se dogodilo. Kroz cijelu njihovu vezu, dvije godine, je pokušavao dobiti gole slike od mene i još je kasnije rekao da kako već godinu dana pokušavaju da ona zatrudni. Po slikama ili screenshotovima bi odmah znao da se radi o meni. S obzirom na to da mi je bivši i toliko me dugo nagovarao da mu nešto pošaljem, možda postoji šansa da još ima moje stare slike i možda bi ih mogao staviti online. Držati jezik za zubima ili?

Mnogo Hrvatica je bilo u istoj situaciji

Jedna žena je već bila u takvoj situaciji: "Stavi se na njezino mjesto. Je li bi ti htjela potrošiti godine života na varalicu pa vjerojatno i dobiti dijete s njim i tek onda za par godina saznati da te varao? Ja sam isto ugasila tuđu vezu od 4 godine i cura mi je bila vječno zahvalna jer je zamalo s ljigavcem ušla u brak."

Javila se i druga žena koja je isto prošla: "Bro, reci joj. Imala sam situaciju gdje sam jednu curu spasila iz shitty veze (long story) tako da sam joj poslala sve dokaze. Cura je sada u sretnoj vezi s likom koji ju cijeni. Da nisam to napravila, možda bi još uvijek bila s ovom budalom i tko zna što bi joj sve radio iza leđa. Do the same sis, ne znam zašto šutjeti. Bolje da ženska zna (ako mu želi oprostiti to je njezina odluka), nego da nikada ne sazna."

Savjetovali su joj da prijavi varalicu zaručnici

Da mora reći njegovoj zaručnici to joj je savjetovala jedna žena: "Moraš joj reći. On je očito ostao prijatelj s tobom čisto iz razloga da bi te tražio seksualne usluge poslije. On je manipulativna osoba, ali je glup zato što se taj njegov plan oslanja isključivo na to da ga nitko neće uhvatiti i da si ti dovoljno mentalno slaba da mu nećeš odoljeti. Time što si rekla nama, znači da si dovoljno moralna osoba da znaš da to što radi nije uredu. On je narcisoid i njemu nije žao ako nekome slomi srce, njemu će biti žao samo ako ga netko uhvati u djelu jer narcisoidi samo brinu o tome kako ih drugi ljudi vide. On nije dobra osoba i on ne želi raditi dobro, on samo želi da ga drugi vide kao dobru osobu. Jedini način da zaustaviš narcisoida je da ga razotkriješ pred svima i dokažeš kakvo je on smeće zapravo jer ako to ne napraviš, on će nastaviti raditi takve stvari i tko zna koliko će cura završiti sa slomljenim srcem. Imaš dokaze, sad učini toj drugoj curi uslugu i spasi je od te veze koja je očito osuđena na propast."

Druga joj je savjetovala: "Pošalji sve dokaze anonimno. Zar itko zaslužuje provesti život s takvim smećem?"

Na što se jedna Dalmatinka nadovezala: "Meni bude žao kad kažeš smećen jer znan toliko varalica da za neke definitivno mislin da su dobri, ali jadni ljudi. Znan tipa koji je redovno servisira prijateljicu dok je paralelno pretvara višegodišnju vezu u brak. Jedan je na dan svog vjenčanja molio priju za seks jer on to cili život s njom želi, a od sutra je zauzet i zadnja je prilika. Naravno da takav mozak ne prestaje varati."

I ostale žene su se složile da mora reći: "Javi. I ti bi htjela znati tako nešto. Kad situacija traje već toliko dugo, postoji dobra šansa da nisi jedina s kojom ima takav odnos. Ako kontaktiraš ženu anonimno, ne mora nužno nitko napraviti poveznicu s tobom, pogotovo uzevši u obzir činjenicu da već 2 godine nisi ništa rekla."

Jedan komentar je pokrenuo raspravu: "Da sam ja ta zaručnica, bome bih htjela da mi se javi da mi je frajer šup..."

Na što je druga komentirala: "Okrivit će ju da ih želi rastaviti, da ga može preoteti", a treća je dodala: "I ovako se ne podnose tako da nema kaj izgubiti, a dobiva mirnu savijest ako javi. Bar tako ja gledam na ovo."

Neki su rekli da ne govori ništa

Jedna žena joj je savjetovala da ne javlja zaručnici ništa: "Ali najjači su mi ovi što ti govore da javiš. Pa čovječe dobro bih razmislila hoću li i kako ću reći takvu stvar dobrim prijateljima jer se takve stvari uvijek obiju o glavu onome tko ih kaže, a kamoli da zamaram mozak tamo nekim likovima koji su mi potpuno nebitni u životu. Pa što tebe briga za nju i za njihov budući brak? Njihov problem. Makni se od toga i živi svoj život, a oni neka žive svoj i rješavaju svoje probleme."

Druga osoba je dodala: "Možeš reći ili ne. U svakom slučaju se trebaš maknuti, a revenge porn je kazneno djelo i je... tuživo. Also, di... picovi su retardirani. Koji ku... je ljudima?"

Treća joj je savjetovala: "Nikad, nikad, nikad ne pokušavaj biti messenger. Ostat ćeš pos..., a vjerojatno i okarakterizirana kao ljubomorna lažljivica. Do not go there."

Još su neki pokrenuli raspravu o tome: "On je idiot, a ni ti nisi daleko jer mu na prvi di...pic nisi odgovorila da možete biti prijatelji, ali da mu je to zadnji put da ti je to poslao. Nemaš što javljati njegovoj sadašnjoj jer će ispasti da si samo ljubomorna što se oni žene i da im želiš razoriti vezu."

Na što je druga osoba rekla: "Koji ku... čovječe?? Kako nema se što javljati sadašnjoj zaručnici??? Što ti ne bi želio znati da ćeš se uskoro udati za totalno smeće koje te je pokušalo prevariti u više navrata i 100% će to opet pokušati?? Ako pošalje sadašnjoj curi screenove sexting razgovora, sadašnja može misliti da ova želi razoriti vezu iz ljubomore, ali uz screenove će barem znati da joj je dečko smeće."

Blokiranje je najbolja opcija

Da je blokiranje najbolja opcija rekla joj je jedna žena: "Blokiraj ga i nastavi sa životom. Nije tvoj problem. Na kraju ćeš samo ti naj..."

S čime se i jedan muškarac složio: "Ja bih vjerojatno blokirao oboje, izbrisao sve i doviđenja za sva vremena."

Još jedna žena se složila: "Oprosti, ali tko si ti da njemu sudiš? Blokiraj ga i zaboravi na njega. Tko zna kakva je zaručnica, možda je luđa i 10 puta gora od njega? Ne miješaj se u tuđe dvorište, gledaj svoje. Ne treba ti to, pogotovo ako se ovako "brineš" nakon dvije godine, blokiraj i zaboravi, tako ćeš ti biti sigurna. Karma je kuč..., sretno!"

"Srećo, a koji ku... ga ne blokiraš i makneš iz svog života? Neka se njegova zaručnica bavi s time i s njime", dodala je druga žena.

Na što se treća nadovezala: "Jer joj odgovara pažnja, očito. Plus, ako ti treba dvije godine da reagiraš i odlučiš je li to ok ili ne, uz naglasak na 'opet se desilo'."

Neki su okusili otvorenu vezu

Jedna žena se suočila s otvorenom vezom pa rekla: "Moja prijateljica je javila drugoj pa joj je se ženska podrugljivo nasmijala i proglasila je konzervom jer su oni u otvorenoj vezi."

Na to je druga pitala: "Kako ta veza danas preživljava?"

