Jedna je žena na Facebooku podijelila snimku zaslona sumnjivog Tinder profila za koji tvrdi da ga je stvorila umjetna inteligencija.

Umjetna inteligencija stvorila lika

Profilna fotografija muškarca prikazuje njega u ogledalu bez majice na kojem pokazuje svoje besprijekorno oblikovane ruke i trbušnjake. U njegovom opisu piše da je on 24-godišnji inženjer koji žudi za putovanjima i pravim vezama.

“Ovaj tip ne može biti stvaran”, napisala je zbunjena žena nakon što je podijelila sumnjivi profil na internetu. "Je li koristio AI filter za tu fotografiju?" Objava je izazvala stotine komentara, a jedan skeptik je rekao da nije samo fotografija poboljšana uz pomoć umjetne inteligencije. “Ovo nije AI filter, to je u potpunosti generirao AI, tako da ova osoba uopće postoji”, izjavio je muškarac.

POGLEDAJTE VIDEO: Testirali smo program umjetne inteligencije

“Šest prstiju na desnoj ruci, palac iza telefona, ova čudna svijetla točka između njegovih prstiju na lijevoj ruci, zatim ova čudna kvaka na zidu. Pozadina je općenito kriva. Također, njegovo je tijelo tako čudno uklopljeno u pozadinu da izgleda pogrešno”, glasio je jedan komentar. Drugi su dodali da je opis profila očito napravio AI chatbot. Cijeli opis glasi: “Avanturistička duša traži partnera u zločinu za uzbudljive bjegove i nezaboravna sjećanja. Volim lov, ribolov i igranje igrica sa svojim nećakom, uvijek sam spreman za istraživanje novih mjesta i nova iskustva. Žudim za putovanjima i pravom vezom. Prijeđite prstom udesno ako ste spremni zajedno krenuti na divlje i ispunjujuće putovanje!"

Ljudi nisu nasjeli

Jedan nimalo impresioniran čitatelj komentirao je: “To je definitivno napisala AI. Naišao sam na toliko tipova s gotovo istim opisom profila.” Drugi se složio i dodao: "Zvuči kao da je tražio od ChatGPT-a da napiše generički profil za spojeve koji zapravo ne govori ništa."

U međuvremenu, Tinder je za Kennedy News rekao: "Catfishing je kršenje naših smjernica zajednice i uvjeta korištenja, a članovima koji budu otkriveni da rade catfishing, bit će uklonjeni njihovi profili. Osim toga, potičemo naše članove da traže 'plavu kvačicu', koja označava da je profilna slika člana originalna i da ju je Tinder potvrdio putem našeg programa provjere fotografije."

Bilo koji profil koji je izradila umjetna inteligencija uočen u aplikaciji za spojeve mogao bi biti pokušaj prevaranata da navedu korisnike na dijeljenje osobnih podataka, uključujući podatke o kreditnoj kartici. Međutim, kao što je The Post ranije izvijestio, neki se očajni muškarci okreću umjetnoj inteligenciji kako bi im dali poticaj kod žena u aplikacijama za spojeve. "Aplikacije za sastanke uvijek su favorizirale žene pa sam odlučio prevagnuti vagu i uzvratio sam tako što sam izradio bot koji pokreće AI, koji je mogao chatati umjesto mene", rekao je kreator AI programa za sastanke CupidBot.

Svjesno pristaju na to

U međuvremenu, neki su muškarci toliko željni druženja da svjesno razgovaraju s AI botovima na romantičan način. Nedavno je ChatGPT-ov CarynAI, hiperrealistični ljubavni bot, debitirao na tržištu, obećavajući usamljenima i zaljubljenima da bi virtualna djevojka mogla neprestano razgovarati s njima za 1 dolar po minuti. Chatbot se temelji na modelu iz stvarnog života Caryn Marjorie, koja je stvorila klon kako bi "izliječila usamljenost" i također kako bi bila dostupna tisućama obožavatelja istovremeno.

Više od 15.000 ljudi prijavilo se za chat s CarynAI u posljednjih nekoliko mjeseci. “Trenutno to ne možete pronaći nigdje drugdje jer se svi ostali AI roboti ne temelje na stvarnim ljudima”, rekla je Marjorie za The Post. “I uvijek će vam se činiti da razgovarate s robotom, ali s CarynAI-jem se osjećate kao da razgovarate sa mnom i to je ono što ga čini tako jedinstvenim”, piše New York Post.