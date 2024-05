64-godišnjak se bori s postizanjem erekcije zbog čega su mu mnoge veze dosad brzo završile. Kako bi stavio točku na i po tom pitanju, potražio je savjetnicu za muško-ženske odnose: "Godinama sam se borio da postignem erekciju, a čak i kad uspijem, vrhunac dostignem u tren oka."

Prebrzo dođe do vrhunca

Umirovljenik je savjetnici opisao svoj problem: "Ja sam 64-godišnji muškarac. Moje posljednje dvije veze završile su zbog ovih problema. Rijetko kad uspijem izdržati duže od predigre. Taj problem sam počeo imati kada sam bio u četrdesetima. Moj liječnik kaže da je fizički sve u redu. Neko sam vrijeme izbjegavao izlaziti jer mislim da nemam što ponuditi kada je u pitanju seks."

"Ali nedavno sam preko stranice za upoznavanje upoznao ženu koja mi se stvarno sviđa. Još se nismo seksali i osjećam kako postajem sve zabrinutiji zbog toga. Znam da će misliti da nešto nije u redu sa mnom i da ću je izgubiti kao i druge. Osjećam se loše. Kako to mogu riješiti", pitao je savjetnicu.

Sve je do psihe

Savjetnica mu je odgovorila: "Ovo je postao psihološki problem. Vaš problem se gotovo sigurno svodi na tjeskobu. Napeti ste i tjeskobni zbog zabrinutosti da ne uspijete."

"To je samo po sebi dovoljno da blokira vaše seksualne reakcije. Seks može postati nešto što treba izbjegavati iz straha da će dovesti do razočarenja, frustracije i neugodnosti", poručila mu je, piše The Sun.

