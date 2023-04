45-godišnji muškarac se toliko zaljubio u frizerku da ne može prekinuti s njom zbog njene ovisnosti o travi.

Odlučio se obratiti psihijatrici: "Toliko sam plakao zbog svoje bivše djevojke da mislim da više nikada neću biti sretan. Upoznali smo se putem interneta, ali bila je to veza na daljinu."

Ovisnica o marihuani

"Ja sam muškarac od 45 godina i vozač sam autobusa. Ona ima 38 godina i honorarno radi kao frizerka. Voli pušiti travu, ali ja mrzim sve što ima veze s drogom pa je pristala apstinirati dok je sa mnom. Zadnji put kad sam je posjetio, zamolila me da joj posudim 22 eura za struju", napisao je psihijatrici.

Zatim je dodao: "Dao sam joj novac i otišao po nešto za hranu. Kad sam se vratio, nestalo je struje, što mi je bilo čudno, ali kad sam pogledao svoju djevojku, mogao sam reći da je pušila marihuanu i potrošila moj novac. Posvađali smo se i ona me izbacila. Vratio sam se kući i ona me blokirala na svemu. Bila je to samo glupa svađa. Kako je mogu ponovno osvojiti?"

Ljubav je na drugom mjestu

Psihijatrica mu je odgovorila: "Stavlja svoju ovisnost o drogama prije tebe pa osim ako se ne složi da je to problem, možda nikada neće biti djevojka kakvu želiš da bude. Dugogodišnji korisnici marihuane mogu otkriti da pate od paranoje, depresije ili promjena raspoloženja, između ostalog."

"Trenutačno je ne možete kontaktirati pa ste zapeli ako se ne predomisli. Ako vam se javi, objasnite kako se osjećate", savjetovala mu je, piše The Sun.