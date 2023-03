Isfrustriran 45-godišnjak je odlučio uzburkati strasti u krevetu s nekom drugom ženom, točnije, eskort damom, a nakon svega učinjenog je odlučio potražiti savjet kod jedne psihijatrice.

Tako joj je ispričao svoju priču: "Konačno uživati u intimnosti na način na koji želim, bilo je ostvarenje sna, ali to se dogodilo s eskort damom iza leđa moje žene. Muči me krivnja i sram me zbog varanja."

Falio mu je seks

Psihijatrici je objasnio svoju ljubavnu situaciju: "Moja žena ima 45 godina, a ja 48. Volim je, ali seks kod nas ne postoji. Kad sam rezervirao svoju pratnju, na početku smo samo razgovarali i uživali u seksu. Pitala me što mi najviše nedostaje u seksu. Volim oralni seks, ali moja žena ga odbija dati. Eskort dama s lijepim tijelom je bila nevjerojatna, s njom je bilo lako razgovarati. Stvarno me slušala i pobrinula se da oboje dugo uživamo u oralnom seksu prije nego što smo prešli na pravi seks. Kad je otišla, bio sam potpuno zadovoljan, ali ubrzo su me počeli patiti osjećaji krivnje."

"Moja supruga je otišla kod svojih roditelja za vikend s našom 15-godišnjom kćeri, a kad je došla kući, jedva sam je mogao pogledati. Zbog mog strogog odgoja, kod kuće se nije razgovaralo o seksu. Moja supruga nikad nije bila seksualno avanturistički nastrojena i budući da moji roditelji nikada nisu razgovarali sa mnom o seksu, mislio sam da je tabu razgovarati s njom o tome. Ali nedugo zatim sam ponovno rezervirao još jedan termin sa svojom eskort pratnjom. Ponekad se osjećam toliko krivim da se jedva mogu pogledati u ogledalu", objasnio je psihijatrici.

Potrebna mu je pomoć

Psihijatrica mu je na to odgovorila: "Imate moć prestati koristiti eskort damu prije nego što se vaši strahovi obistine. Vaša žena zvuči zabrinuto zbog seksa i ne pomaže to što ne govorite o nedostatku intimnosti. Je li ikada osjetila pravi seksualni užitak? Razgovarali ste s eskortom o svojim seksualnim željama, ali ne i sa suprugom."

"Jedini način da se povežete sa svojom ženom je da otvoreno razgovarate o seksu. Oboje zaslužujete zadovoljstvo u svojoj vezi i to će vas zbližiti. Možda joj treba više predigre. Ako se stvari ne poprave, oboje biste imali posjetiti savjetnika za seks i veze", savjetovala mu je, piše The Sun.