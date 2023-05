Hrvat je nakon prekida veze shvatio da ne zna na kojim mjestima upoznati žene jer je dugo bio zauzet.

Kako bi mu drugi pomogli, postavio im je pitanje na Redditu: "38 mi je i mojoj je trogodišnjoj vezi za koju sam mislio da je posljednja, došao kraj. Zanima me kakvo je tržište za 38-godišnjake u Zagrebu, dejta li se i gdje ekipa izlazi? Je li moguće i u ovim godinama naletjeti na pravu/pravog ili je ostala oštećena roba? Vjerujem da ima kvalitetnih ljudi. Priča iz birca je da je Tinder pun sponzi koje samo gledaju dubinu tvog novčanika. P.S. Ne zanima me planinarenje."

Tinder spaja ljude

Neki su ipak sreću pronašli na Tinderu: "Ja sam svoju curu upoznao na Tinderu, zajedno smo godinu i pol. Imam 38 godina, a ona 30."

"Btw, ne znam što fali Tinderu, samo brže isfiltriraš smeće nego što bi to napravio IRL. Mislim da se lako procijeni tko što traži tamo", dodao mu je drugi muškarac.

Dobio je i jedan poseban savjet: "Mislim da s tim godinama imaš veće sreće da ti frendovi slože spoj na slijepo nego Tinder, koji je pun egocentričnih manijaka i ima više frajera nego žena (80:20) pa ćeš čuti puno projiciranja."

Sloboda nije loš izbor

Neki su predložili da ostane slobodan neko vrijeme: "Mislio da je zadnja, a već se raspituješ o sljedećoj? A što je loše s time da ne budeš u vezi?"

"Daj ne kaki frajeru. U najboljim si godinama, a prednost ti je to što ti se upravo dogodilo! Što mislim pod time? Pa s 38 si već puno toga prošao i naučio, a možeš osvojiti one od 25, ali i one od 40+! Ima tu fine "robe", a ti budi dasa i biraj kako ti više paše", savjetovao mu je jedan.

Drugi misli da je najbolje u izlascima: "Počni šmrkati i partijati i da vidiš kako ćeš se okružiti ženama u noćnom izlasku. Možda nisu za brak, ali barem ćeš nešto je..."

"Klubovi i ništa mlađe od 26 godina, a ako se osjećaš dobro, nije loše i ostati sam", poručio mu je treći muškarac.

Nikome nije lako

"Uvijek će biti tzv. polovnjača. Magična riječ ti je kompromis. Osim ako imaš puno para, onda je nebo granica", glasio je jedan komentar.

Javio mu je još jedan slobodan muškarac: "Ako trebaš wingmana, ja sam u istoj situaciji i pitam se iste stvari kao i ti." Na to je još netko dodao: "Možda bolje da vas dvoje onda budete u vezi."