Jedna starija djevica je ponosna na svoje djevičanstvo, ali je ipak odlučila potražiti savjet od psihijatrice.

"Vjerojatno sam najstarija djevica koja ti je ikad pisala, ali sada s 36 godina imam priliku sve to promijeniti, a pomisao na to me apsolutno užasava", započela je svoju priču jedna žena.

Nema seksa prije braka

Psihijatrici je objasnila: "Dugo sam samac. Žena sam i imala sam dečke prije, ali sam im uvijek govorila da ne vjerujem u seks prije braka. Istina je bila da mi se ti tipovi nikad nisu toliko sviđali. Nakon sedam godina samoće, upoznala sam divnog momka na poslu. Ima 40 godina i naš je serviser, a ja sam tajnica u školi."

"On je razveden i zabavan, nije previše glasan ili napadan. Kliknuli smo se od početka. On želi našu vezu pretvoriti u seksualnu, ali rekla sam mu da jednostavno nisam spremna za to. Istina je da je on prvi muškarac kojeg sam bolje upoznala. Stvarno bih se htjela seksati s njim, ali bojim se. Ne znam što da radim", pitala je za savjet.

Treba se prepustiti

Psihijatrica joj je na to odgovorila: "Razumljivo je da ste zabrinuti, ali ne razlikujete se od bilo koga drugog tko bi se seksao prvi put. Seks ne dolazi s priručnikom - trebali biste uživati u eksperimentiranju kako biste postigli zajednički užitak."

"Zapamtite, ovo je njegov prvi put s Vama pa će biti oduševljen, čak i zabrinut, kako bi osigurao da uživate. Ne postoji pravilo koje kaže da morate odmah imati odnos. Uzmite si vremena i ne zaboravite prakticirati siguran seks", savjetovala joj je psihijatrica, piše The Sun.