28-godišnjakinja se našla u neugodnoj situaciji na poslu zbog kolege koji je seksualno frustriran.

Zbog njegovog seksualnog zlostavljanja na poslu, odlučila je potražiti pomoć kod psihijatrice pa joj je tako napisala: "Kolega me stalno tjerao da se poseksam s njim, iako sam sretna u novoj vezi."

Kolega joj šalje eksplicitne videe

Psihijatrici je objasnila svoju situaciju na poslu: "Ne bi prihvatio 'ne' kao odgovor. Jasno sam mu dala do znanja da nisam zainteresirana pa me molio da mu dopustim da mi pošalje video sebe kako masturbira. Stalno sam odbijala, ali on je nastavio navaljivati. Mislim da je čak rekao da će prekinuti sa svime ako mu dopustim da mi ga pošalje."

"Bila sam pod takvim pritiskom da sam prestala govoriti 'ne', ali nisam rekla ni 'da'. Poslao mi je video, zbog čega sam se osjećala povrijeđeno. Od tada me prestao moliti za seks i dogovorili smo se da ćemo biti prijatelji. Ja imam 28 godina, a moj dečko 29 godina, kolega ima 30 godina. Moj dečko je primijetio da nešto nije u redu i postavlja pitanja. Ne znam što da radim", iskreno je pitala psihijatricu za savjet.

Seksualno zlostavljanje na poslu

Psihijatrica joj je na to odgovorila: "Vaš kolega vam je poslao neželjeni video svojih genitalija, zbog čega se, razumljivo, osjećate nesigurno. Baš kao i zlostavljanje u stvarnom životu, online slanje neželjenih fotografija ili videozapisa, također je oblik nepristojnog ponašanja. Shvaćam da se možda ne želite žaliti, ali niste učinili ništa loše."

"Zadržite videozapise i fotografije kao dokaz. Razgovor o tome kako se osjećate, pomoći će u smanjenju pritiska", savjetovala joj je, piše The Sun.