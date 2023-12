Mlada djevojka je odlučila potražiti savjet od stručnjakinje za muško-ženske odnose zbog problema u svojoj vezi: "Imam 22 godine i već sam godinu dana u vezi s 55-godišnjim muškarcem kojeg ću nazvati Gerald."

Dečko je treba radi seksa

"Zbog velike razlike u godinama, pokušavala sam pronaći stvari koje bismo mogli raditi zajedno kako bi naša veza bila više od običnog seksa. Stvarno volim Geralda i želim da to uspije, ali kako da to učinim kad se on ne želi potruditi? Zaista nemamo razloga za svađu osim njegove ljubomorne bivše supruge", objasnila je svoju situaciju stručnjakinji Abby.

Zatim ju je tražila savjet: "Kako da pokušam održati ovaj odnos? Sve što predložim Geraldu, on odbija. Je li to zato što duboko u sebi ne želi biti u ovoj vezi? Ili misli da nemamo budućnost?"

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Za uspjeh veze je potrebno dvoje

Stručnjakinja za muško-ženske odnose joj je napisala: "Ne čitam misli, ali čini se da je vaš dečko zadovoljan vezom kakva jest. To je razlog zašto odbija vaše prijedloge za produbljivanje odnosa izvan spavaće sobe. Ne možete sami učiniti da veza funkcionira. Gerald mora htjeti sudjelovati. Ako se protivi svakom vašem prijedlogu, možda je vrijeme da krenete dalje i pronađete nekoga s kime imate više toga zajedničkog", piše New York Post.

