Influencerica Tory Lewis progovorila o svom životu bogate kućanice sa samo 26 godina, ali je priznala da uopće nema suprugovu (49) pažnju, piše The Sun.

Tory često na društvenim mrežama pokazuje kako je to biti supruga "uspješnog muškarca", a sebe naziva "razmaženom kućanicom". Ona je u jednom videu složila kompilaciju slika sebe i supruga te je objasnila da je on od nje stariji 23 godine.

Tory se pohvalila i svojim velikim luksuznim dijamantnim zaručničkim prstenom, koji je izgledao divovski na njenoj maloj ruci.

"Moj muž ne zna što je Snapchat, njegov omiljeni film je 'Matrix', voli ići spavati oko 22 sata… A kad zabrljam, mogu reći 'O moj Bože, tako sam mlada…'", rekla je Tory.

Ne smeta joj što suprug stalno radi

Ona je u drugom videu otkrila da je pratila supruga na Hermesov event, gdje ju je njen osobni asistent za shopping iznenadio Birkinicom. "Odlučio me iznenaditi ovom ljepoticom. Tako sam uzbuđena, volim Birkin", govorila je dok je pratiteljima pokazivala Birkinicu u zlatnoj boji sa zlatnim detaljima.

Tory se na jednoj snimci pohvalila da joj je suprug kupio njen auto iz snova, koji košta više 151 500 eura, a u drugoj se, pak, požalila da on mora stalno raditi te da nema vremena za nju.

"On će raditi, i to bez prestanka… Žao mi je što ti moram reći, ali nećeš imati njegovu nepodijeljenu pozornost 24/7. Netko mora platiti za otmjeni doručak i nasumične improvizirane izlete u Hermes. I jako sam zahvalna što to nisam ja", kazala je.

Dok je mnoštvo Toryinih pratitelja oduševljena njenim razmetljivim stilom života, našli su se neki koji i nisu baš zadovoljni. "A kako ti doprinosiš?", upitao ju je jedan od njih

Nanoseći sjajilo na usne, Tory je odgovorila: "Drskosti i sjajnim cipelama", nakon čega je uslijedio emotikon crvenog srca.