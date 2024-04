Oko 50 posto ljudi je nevjerno, prema procjenama znanstvenika. Stručnjak za preljub Albert Arnaiz (43) tvrdi da je imao više od 100 afera dok je bio u ozbiljnim vezama te je za Daily Mail otkrio 12 iznenađujućih znakova da vas partner vara.

"Ima mnogo ljudi koji osjećaju nedostatak pažnje, ljubavi, strasti, intimnih odnosa. Stoga moraju pronaći te osjećaje, te emocije, te situacije koje su izgubili u svojoj vezi", rekao je.

Albert smatra da postoje "opasne zone" na kraju svakog desetljeća (29, 39, 49), pri čemu je srednja dob posebno problematična. On radi kao savjetnik za nevjeru za muškarce te je i napisao knjigu "How To Be Unfaithful Without Getting Caught 'Kako biti nevjeran, a da vas ne uhvate'".

Stručnjak je otkrio da većina muškaraca ne traži glamurozne žene za prevaru. Za 20 posto, da, "radi se o izgledu", rekao je, ali za većinu "radi se o osobnosti". "Radi se o osjećajima, povezanosti, načinu razmišljanja, humoru", dodao je.

Albert je otkrio i nešto sasvim neočekivano: "Muškarcima je to više emotivno nego fizički". On je nabrojao i 12 glavnih znakova da je vaš partner možda preljubnik.

1. Vidite male promjene u njegovom ponašanju

Preljubnik je uvijek okrenut prema vratima kad koristi mobitel ili prijenosno računalo kada ulazite u sobu kako bi sakrio ono što je na ekranu.

Ili je možda isključio svoj pametni sat koji izbacuje podatke u neobično vrijeme, tako da ne bilježi 20 minuta aerobne aktivnosti u 11 ujutro kada tvrdi da je u posjeti majci.

Foto: Shutterstock

2. Deaktivirao je svoju povijest Google lokacije

Realno, kaže Arnaiz, većina muškaraca postane nemarna s tehnologijom ili pogriješi. Ljudi koriste više aplikacija, ali ne znaju sve funkcije i značajke svake.

Na primjer, s Google lokacijama, "većina ljudi ne zna da postoji povijest, a na karti možete vidjeti gdje je vaš suprug bio u zadnja tri mjeseca".

"Ako ju je deaktivirao — zašto? A ako nije, kako reagira kad ga zamolite da pogledate?", istaknuo je Arnaiz.

Stručnjak je otkrio da većina muškaraca ljubavnicu ne odabire prema njenom fizičkom izgledu, već osobnosti.

3. Auto je besprijekoran i miriše na osvježivač zraka

"Ako on čisti auto jednom mjesečno, a sada to radi jednom tjedno, to je čudno. Ako odjednom počne kupovati osvježivače, to je također čudno", otkrio je stručnjak.

Foto: Shutterstock

4. Pronađete novu odjeću u torbi ili ruksaku

Arnaiz upozorava varalice da ne ulažu u novu garderobu jer to izgleda sumnjivo. No svjestan je da većina preljubnika ne može odoljeti kupnji lijepe odjeće, pa predlaže da, ako moraju, svoje nove krpice drže u torbi ili ruksaku. Pa provjerite njegove torbe!

5. Odjednom počne ići u teretanu

Bilo da je motiv opravdati odsustvo ili doći u formu za novi predmet požude, navike se često mijenjaju tijekom afere.

Pogreške uključuju nagli prelazak iz lijenosti u super-fit stanje. "Žele izgledati dobro za svoju ljubavnicu pa odjednom počnu vježbati", rekao je stručnjak.

Foto: Profimedia

6. Primjećujete da često izvlači gotovinu

Arnaiz savjetuje klijentima da sve što je povezano s aferom plaćaju u gotovini, ali da to ne rade unaprijed ili skrivaju.

"Uzmite novac kad mislite da ćete ga iskoristiti", istaknuo je. Neki će, međutim, zanemariti ovaj savjet. Novčanik ostavljen na stolu s velikom količinom gotovine unutra moguća je crvena zastavica.

Foto: Shutterstock

7. Počeo je raditi više kućanskih poslova

Povremeno se muškarac nesklon kućnim poslovima pretvara u "gospodina Čistunka".

"To je krivnja. Ne osjeća se dobro i želi više pomoći u kući", otkrio je stručnjak.

Nažalost za varalicu, "biološka posljedica" afere je da je njegov um često negdje drugdje pa bi mogao biti ometen i u razgovoru. Stoga je sanjarenje još jedna crvena zastavica.

Oko 50 posto ljudi je nevjerno, prema procjenama znanstvenika.

8. Umoran je i kaže da ima nesanicu

"Biti nevjeran je mentalno iscrpljujuće. Mozak rasipa energiju dok razmišlja o dva paralelna života", rekao je Arnaiz.

On sugerira da bi varalica trebao tvrditi da ima nesanicu kako bi prikrio svoj umor.

"Neki bi muškarci, također, mogli postati zbunjujuće brbljavi te više govoriti o svom poslu, hobijima, prijateljima, bilo čemu kako bi izbjegli razmišljanje o tome što rade", upozorio je stručnjak.

Foto: Shutterstock

9. Manje se svađate, a imate više intimnih odnosa

"Mislim da više intimnih odnosa čini da želite više intimnih odnosa. To je normalno. I manje je svađa jer je muškarac sretniji", rekao je Arnaiz.

Foto: Shutterstock

10. Prestaje nositi svoj uobičajeni dezodorans ili parfem

Arnaiz savjetuje svojim klijentima da na sebe ne nanose dezodorans ili parfem kada idu na spoj s ljubavnicom.

"Miris je vrlo osjetljiv. Ako oboje nosite parfem kada se ljubite, grlite ili imate intimne odnose, vaši se mirisi miješaju. Vašoj ženi ili partneru lako je otkriti taj čudan miris na vama", istaknuo je Arnaiz.

Foto: Shutterstock

11. Nikada nije dostupan za vrijeme ručka

Arnaiz vjeruje da je vrijeme ručka najbolje vrijeme za ljubavni sastanak. Čak i ako radite u uredu i imate samo 60 minuta, "možete jesti za deset minuta, a ostatak vremena…".

12. Češće se viđa s prijateljima

Arnaiz uči svoje klijente da kažu svom supružniku: "Nalazim se s prijateljima sljedećeg petka", a zatim odu i stvarno se sastanu s njima, ali stignu kasno ili odu ranije kako bi imali vremena za aferu.

"Ako imate rutinu s prijateljima ili hobije, iskoristite to da budete nevjerni", rekao je stručnjak. Zato obratite više pozornosti na partnerovo vrijeme izbivanja iz doma!

