Žiri je skuhao čaj, smirio živce i isklesao nove ocjene: Detalj s jedne jelke podijelio mišljenja

Dan je uoči Badnjaka. Čaj bi trebao biti topao, živci smireni, a odluke konačne – barem u teoriji. U praksi, božićna utrka na Net.hr-u upravo se zahuktava. Jelke su sve dotjeranije, konkurencija sve ozbiljnija, a žiri se, u najboljem blagdanskom duhu, trudi zadržati hladnu glavu dok razmišlja o tome je li više manje ili obrnuto. Donosimo nove ocjene u trenutku kad je blagdanska napetost na vrhuncu, a finiš natječaja za najljepšu božićnu jelku bliže je nego što se čini.

Foto: Bernarda Butorac

DJED MRAZ:

Eto ga – klasična božićna jelka bez filozofiranja. Crveno, bijelo, zvjezdice, trakice i pokloni ispod drvca – sve je tamo gdje treba biti. Nije prenatrpano, ali nije ni asketski, što je dobar balans. Malo predvidljivo, ali predvidljivo zna biti i ugodno, pogotovo za Božić.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo je vrlo uredno, skladno i estetski sigurno. Trake, zvijezde i kuglice su lijepo raspoređene, a cijela paleta djeluje čisto i usklađeno. Nema velikog wow-efekta, ali ima stila i vidi se da je sve rađeno s mjerom. Elegantna božićna klasika koja nikad ne izlazi iz mode.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ova jelka baš ima onu pravu božićnu energiju – veselu, toplu i obiteljsku. Pokloni ispod drvca odmah bude emociju i iščekivanje. Nema hrabrih eksperimenata, ali ima iskrenosti i radosti. Ovo je jelka uz koju se pije kakao i čeka Badnjak.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je klasična, uravnotežena i vrlo božićna, s jasno definiranom paletom i toplim ugođajem. Ne iznenađuje, ali upravo zato djeluje sigurno i ugodno. Savršen izbor za one koji vole tradicionalni Božić bez pretjerivanja.

Prosječna ocjena: 8/10

Foto: Biserka Horvat Krajačić

DJED MRAZ:

Ovo je vrlo elegantna i smirena jelka, gotovo meditativna. Zlatno-bijela paleta je dosljedna i oku ugodna, bez ijednog ''iskakanja''. Cijenim što nije prenatrpana, ali priznajem – malo mi fali klasične božićne razigranosti. Ovo je jelka koja šapće, ne viče.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Vrlo profinjeno i luksuzno. Cvjetni zlatni detalji, kuglice i svjetla djeluju kao pažljivo stilizirana scenografija. Pozicija na povišenom prostoru daje joj dodatni ''wow“ moment, djeluje gotovo kao instalacija. Možda bih dodala jedan jači statement ukras, ali estetika je besprijekorna.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ova jelka ima posebnu, toplu tišinu. Svjetla su mekana, boje nježne, a cijeli prizor djeluje jako smirujuće. Nije klasično vesela, ali je emotivno topla i elegantna. Ovo je Božić uz mir, vino i dugačke razgovore.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka odiše elegancijom, skladom i zimskom toplinom, s naglaskom na luksuznu jednostavnost. Nije razigrana, ali je vrlo dojmljiva i savršeno uklopljena u prostor. Idealna za one koji vole Božić u mirnijem, sofisticiranom tonu.

Prosječna ocjena: 8,3/10

Foto: Anamarija Pogačić

DJED MRAZ:

Dobro, dobro… vidim da je Djed Mraz ovdje shvaćen vrlo doslovno – i to u apoenima. Klasična zelena jelka s hladnim lampicama izgleda uredno i pristojno, ali novčanice kao ukrasi su… hm… hrabar izbor. Nije kič ako se nosi s uvjerenjem, a ovdje se nosi. Malo manje ''bankomat vibre'', malo više tradicije i bio bih sretniji.

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

Ovo je neočekivano i definitivno originalno. Kombinacija neutralnih kuglica, anđeoskih motiva i – novca – djeluje kao skrivena poruka. Estetski je jelka lijepa i skladna, ali novčanice otimaju fokus i pomiču priču prema performansu. Nije klasična elegancija, ali ima stav.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce ima energiju – veselu, pomalo luckastu i vrlo osobnu. Osjeti se humor i poruka obilja, želja i nade za bolju godinu. Emocionalno je manje toplo, ali jako ''živo''. Nije predvidljivo i sigurno će potaknuti razgovore – a to je isto dio blagdana.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je klasične forme, ali s vrlo nekonvencionalnim detaljima koji je čine upečatljivom i originalnom. Iako su novčanice podijelile mišljenja, cijela kompozicija djeluje promišljeno i samouvjereno. Ovo je jelka s porukom – Božić, ali i želja za obiljem u novoj godini.

Prosječna ocjena: 7,7/10

Foto: Silva Đelić

DJED MRAZ:

Ovo je vrlo nježna, elegantna jelka s jasnom paletom i bez ikakvog vizualnog kaosa. Bijelo, šampanj i srebrno su lijepo izbalansirani, ništa ne iskače i sve djeluje mirno. Malo mi fali onaj klasični božićni ''klik'' – nešto toplije. Ali kao zimska bajka u dnevnom boravku, djeluje savršeno.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo je čista estetika. Cvjetni ukrasi, teksture, nijanse i svjetla izgledaju vrlo sofisticirano i promišljeno. Jelka se savršeno uklapa u prostor i djeluje kao dio interijera, a ne sezonski dodatak. Nema šoka ni drame, ali ima visoku razinu stila.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeti mir, tišina i toplina doma. Sve djeluje mekano, nježno i umirujuće, kao večer bez žurbe. Nije razigrano ni hrabro, ali ima emociju sigurnosti i ugode. Ovo je jelka uz koju se usporava.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je elegantna, dosljedna i savršeno uklopljena u prostor, s naglaskom na miran i profinjen božićni ugođaj. Nema velikih iznenađenja, ali nudi sklad, toplinu i osjećaj doma. Idealna za ljubitelje nježne, sofisticirane estetike.

Prosječna ocjena: 8,3/10

Foto: Suzana Stefanac

DJED MRAZ:

E, ovo je klasični Božić kakav se očekuje – crveno, zeleno, zlatno i bez puno filozofije. Mašne su dominantne, možda čak i malo previše, ali sve je uredno i smisleno posloženo. Drvce ima jasno definiran stil i ne luta. Nije minimalistički, ali je vrlo ''božićno'' i to mu priznajem.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Vrlo lijepo i vrlo sigurno. Crvene mašne i zlatni ukrasi daju efekt elegancije, a dekor ispod drvca dodaje šarm i priču. Nije trendsetterski, ali je estetski ugodno i oku privlačno. Moglo bi biti malo hrabrije u detaljima, no ovako izgleda profinjeno i skladno.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce ima dušu. Figurice, knjige, sob i Djed Mraz stvaraju osjećaj doma i topline. Sve djeluje kao scena iz božićne priče i baš mami na druženje. Nije neočekivano, ali je iskreno i toplo – baš kako treba biti za Božić.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je klasična, topla i vrlo obiteljska, s naglaskom na tradicionalni božićni ugođaj. Nema velikih iznenađenja, ali nudi sigurnost, toplinu i priču. Savršen primjer Božića kakav većina voli.

Prosječna ocjena: 8,3/10

