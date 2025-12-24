Žiri je zatrpan vašim fotografijama: Badnjak je, a jelke zauzimaju status zvijezda u domovima

Badnjak je stigao. Vrijeme je za posljednje provjere popisa, zadnje lampice koje ''samo još treba malo namjestiti'' i onu finu blagdansku nervozu koja se skriva iza osmijeha. Dok se kuhinje polako zagrijavaju, a jelke zauzimaju svoja počasna mjesta, božićna utrka na Net.hr-u sada se baš zahuktala. Žiri, pristojno, odgovorno, ali i odlučno, donosi nove ocjene i dojmove jer ova blagdanska priča mora imati lijep kraj, a na Badnjak – čak i jelke znaju da je svaka kuglica bitna.

Foto: Ivana Letica

DJED MRAZ:

E, ovo je prava, poštena jelka. Prava smreka, vidi se svaka grana i nema skrivanja iza tona ukrasa – to uvijek cijenim. Dekoracije su raznolike, ali ne kaotične, i lijepo prate prirodni oblik drvca. Možda malo više fokusa na jednu paletu boja, ali ukupni dojam je vrlo topao i autentičan.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo ima šarma, ali i određenu dozu nesputanosti. Volim kombinaciju klasičnih kuglica, ručnih ukrasa i plavih lampica koje daju svježinu. Nije savršeno stilizirano, ali djeluje iskreno i osobno. Da je malo urednije i ''čišće'' u bojama, bila bi još jača.

Ocjena: 7/10

SOB RUDOLF:

Ova jelka ima dušu. Osjeti se da je kićena s veseljem, bez stresa i pravila. Svaka grana priča svoju malu priču, a plava svjetla i pozadinska rasvjeta stvaraju čarobnu atmosferu. Ovo je jelka uz koju se smije, sluša glazba i uživa u trenutku.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je prirodna, emotivna i vrlo autentična, s naglaskom na osjećaj doma i osobnog izraza. Nije savršeno stilizirana, ali upravo to joj daje toplinu i karakter. Božić u svom najiskrenijem izdanju.

Prosječna ocjena: 8/10

Foto: Blanka Filipović

DJED MRAZ:

Okej, ovo je već ozbiljna božićna scenografija – ne samo jelka, nego je cijeli dnevni boravak u blagdanskom moodu. Jelka je bogata, klasična i jasno ide na ''wow'' efekt, ali nije prešla u kaos. Crveno-srebrna kombinacija je provjerena i sigurna, možda čak malo previše sigurna. Ali sve zajedno djeluje vrlo toplo i domaće.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo je maksimalizam s mjerom. Jelka je raskošna, puna detalja i savršeno uklopljena u ostatak prostora – od blagovaonice do kamina. Vidim trud, stil i želju da sve izgleda “kompletno”. Nije minimalistički, ali je vrlo efektno i vizualno snažno. Jedan statement detalj manje i bila bi još elegantnija.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se baš osjeti radost Božića. Veliki medo, pokloni, svjetla, jelka – sve viče “obitelj, smijeh i druženje”. Možda nije originalno u smislu koncepta, ali emocija je jaka i iskrena. Ovo je prostor u kojem se Božić stvarno živi, a ne samo gleda.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka i cijeli prostor stvaraju snažan božićni ugođaj pun topline, obilja i obiteljske atmosfere. Iako se drži klasične estetike, sve je povezano u skladnu i emotivnu cjelinu. Ovo je Božić na veliko – ali s puno srca.

Prosječna ocjena: 8,7/10

Foto: Tatjana Lučić

DJED MRAZ:

Ovo je klasična, bogata jelka s jasnim naglaskom na tradiciju. Anđeli i kuglice daju joj onu ''pravu'' božićnu notu, iako je ukrasa stvarno puno. Paleta je dosljedna, ali malo manje elemenata bi pustilo drvce da diše. Svejedno, ovo je Božić kakav se pamti iz djetinjstva.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovdje se vidi trud i ljubav prema detaljima. Anđeli dominiraju i stvaraju prepoznatljiv koncept, što jako cijenim. Možda bih malo prorijedila dekoracije kako bi svaki komad više došao do izražaja, ali wow-efekt je prisutan. Ovo je emotivno i vrlo osobno drvce.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ova jelka ima dušu i priču. Svaki ukras izgleda kao da ima svoje mjesto i značenje, a atmosfera je topla i obiteljska. Nije trendovski minimalizam, ali je iskreno i puno emocije. Ovdje se Božić osjeti, ne samo vidi.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je bogata, emotivna i snažno tradicionalna, s jasnim konceptom i puno osobnosti. Iako je obilna s ukrasima, upravo to joj daje toplinu i obiteljski karakter. Ovo je drvce koje priča priču.

Prosječna ocjena: 8,3/10

Foto: Daniela Lazoroski

DJED MRAZ:

Okej, ovo je božićna jelka koja je očito išla na razgovor za posao u moderni dnevni boravak – i dobila ga. Paleta je jasna, plavo-bijela, ništa ne divlja i sve je pod kontrolom. Velika mašna je efektna, ali malo mi djeluje kao da je jelka zapakirana umjesto ukrašena. Fali mi trunkica klasične božićne topline, ali urednost i sklad su neupitni.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Vrlo chic, vrlo trendi i jako dobro uklopljeno u prostor. Ova jelka izgleda kao da je dizajnirana zajedno s interijerom – i to je veliki plus. Plava mašna je snažan statement i daje wow-efekt bez preopterećenja. Možda emocionalno hladnija, ali estetski – moćna.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovo je moderna božićna priča. Nije klasično razigrana, ali ima svoj karakter i jasno zna što želi biti. Boje stvaraju mir i urednost, a prostor djeluje ugodno i skladno. Topla je, kao Božić za one koji vole mir i red.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je izuzetno dobro uklopljena u prostor i ima snažan vizualni identitet. Naglasak je na dizajnu, harmoniji boja i modernom pristupu Božiću. Iako nije tradicionalno topla, ostavlja vrlo snažan i elegantan dojam.

Prosječna ocjena: 8,3/10

Foto: Zana Hruskar

DJED MRAZ:

Ovo je jelka koja se ne ispričava zbog toga što je – klasična, šarena i vesela. Lampice su razigrane, kuglice raznih boja i oblika podsjećaju na djetinjstvo i stare dobre Božiće bez pritiska da mora osvanuti na Instagramu. Malo je neujednačena na vrhu, ali iskreno – to joj daje karakter. Nije savršena, ali je autentična.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Šareno, nostalgično i poprilično hrabro u vremenu neutralnih paleta. Nije trendovski u modernom smislu, ali ima onu “retro Božić” vibru koja se ponovno vraća. Voljela bih malo više promišljenosti u rasporedu ukrasa, no emocija i razigranost su neupitne. Ovo je jelka s dušom.

Ocjena: 7,5/10

SOB RUDOLF:

Ovo je čista božićna radost. Šarene lampice, razni ukrasi i prirodna jelka stvaraju osjećaj pravog doma i topline. Nema hladne estetike – sve je veselo, živo i iskreno. Ovakva jelka miriše na smijeh, kolače i djetinje uzbuđenje.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka odiše toplinom, nostalgijom i iskrenim božićnim veseljem. Iako nije dizajnerski “ispeglana”, ima snažan emocionalni dojam i autentičnost koju je teško nadmašiti. Prava obiteljska jelka koja podsjeća zašto volimo Božić.

Prosječna ocjena: 8,2/10

