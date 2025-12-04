'Oho, ovo je pravo božićno remek-djelo!' Jedna od vaših jelki oduševila je božićni žiri

Vaše božićne jelke uljepšavaju nam dane u redakciji. Tročlani božićni žiri opet je prionuo na posao i izabrao još pet inspirativnih fotografija za ocjenjivanje. Čini se da nisu jako strogi, kao što smo već ranije naveli ne grizu, možda samo ponekad malo bocnu. Zato nam šaljite i dalje fotogarafije vaših božićnih jelki, žiri se tek zagrijava.

Foto: Tanja Motik

DJED MRAZ:

Oho! Ovo je baš… Božić na steroidima! Drvce u svom filmu, s cijelim selom i mini svjetlucavim svijetom na svakom katu. To je jedan pravi božićni mini-univerzum! Iako ima nešto pomalo kičasto u tome, volim to! Vrlo razigrano i zabavno, i jasno je da je uloženo puno truda. Možda bih ipak usmjerio nešto više pažnje na uravnoteženost.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo drvce je kao prava božićna fantazija! Toliko detalja, toliko boja, to je prava bajka! Gotovo da se osjećam kao da moram ući u tu mini-božićnu seosku idilu. Međutim, moram reći da je ovo možda malo previše intenzivno za moj ukus. Ali, treba priznati, ovo je za one koji žele odvažnost i spektakl.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Wow, ovo je kao neki čarobni svijet! Skoro da bi mogao provesti cijelo popodne gledajući svaki detalj i pronalazeći nove stvari. Sviđaju mi se te svjetlucave boje, i osjećam se kao u snu. Malo je puno svega, ali to je Božić, zar ne? Ovo je drvce koje definitivno izaziva osmijeh i radost.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je spektakularno, razigrano i potpuno originalno s malim božićnim svjetovima u svakom dijelu. Iako je možda malo pretrpano za neke, to je definitivno pravo drvce za one koji žele nešto odvažno i punu božićnu atmosferu. Jedan pravi božićni show!

Prosječna ocjena: 8.7/10

Foto: Eliza Beta

DJED MRAZ:

Hahaha, ovo je zapravo malo predivno ludo! Drvce je jako simpatično, puno veselih detalja – i naravno, volim te mašne i boje! A taj vlak ispod drvca? Pa to je već božićni hit! Šteta što svjetla nisu malo toplija, ali sveukupno mi se sviđa ova opuštena, obiteljska atmosfera.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo je family friendly na najvišoj razini! Drvce je divno posloženo s puno veselih detalja, a najslađi element je sigurno taj vlak. Vidi se da je cijeli prostor pun ljubavi i kreativnosti. Možda su boje malo jednostavne, ali sviđa mi se što sve izgleda tako promišljeno i domaće.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Woooow, ovo je baš božićna čarolija! Drvce je veselo, ima boje, ima mašne, a taj vlak? Genijalan je! Ovdje ima toliko energije i veselja, kao da svi čekamo na polazak! Čak i mali detalji kao snježna pahulja i crvene kuglice samo doprinose toj opuštenoj i sretnoj atmosferi.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je veselo, obiteljski orijentirano i puno slatkih detalja. Vlak ispod drvca dodaje čaroliju i čini cijeli prostor još ugodnijim. Iako je možda jednostavnije u pogledu boja, sve ostalo čini ga posebnim. Idealno za obiteljski, sretan Božić!

Prosječna ocjena: 8.3/10

Foto: Domaći Kolači

DJED MRAZ:

Ovaj božićni vrtlog u zlatnim i ružičastim tonovima gotovo da ima oblik dragulja! Elegantan je, luksuzan i vrlo simpatičan, ali ja bih možda volio malo manje ''blještavila'' u obliku tih zlatnih mašni i cvjetića. Ipak, za sve ljubitelje profinjenog božićnog glamura, ovo je prava stvar.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Oho, ovo je pravo božićno remek-djelo! Zlato, ružičasta, snijeg… sve je tu! Svaka kuglica, svaki cvijet, svaka mašna daje mu specifičan šarm. Djeluje kao božićna bajka – ali nije za svakog. Možda bi bilo ljepše s malo više kontrasta, jer sve je u sličnim tonovima, ali svejedno, ovo drvce je zaista jedinstveno.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Wow, ovo je kao drvce iz snova! Sve mi se sviđa — od tih svjetlucavih svjetala do nježnih cvjetića i zlatnih detalja. Uči nas kako napraviti elegantnu, ali i veselu atmosferu. Nije previše, sve ima svoju harmoniju. Ovo drvce nije samo dekoracija, ovo je prava božićna čarolija!

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je profinjeno, elegantno i vrlo usklađeno. Zlatna i ružičasta donose luksuzan, ali istovremeno nježan izgled. Iako mu možda nedostaje nešto više kontrasta, ono je sigurno jedno od najsjanijih primjera božićnog luksuza.

Prosječna ocjena: 8.7/10

Foto: Monika Varžić

DJED MRAZ:

Ah, jako simpatično! Drvce je simpatično ukrašeno, s klasičnim crvenim i zlatnim kuglicama i onim ''snježnim'' efektom. Ali stvarno, što je s tom kapom s imenom? Zapravo to je dodalo onaj osobni šarm! No, možda bi moglo biti malo manje, da ne bude previše. Sviđa mi se jednostavnost, ali volim i te male šarene detalje.

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

Ovaj božićni ''look'' ima puno šarma! Crveno-zlatne boje su klasične, elegantne, a osobni dodir s kapom je jako simpatičan i daje drvcu onaj ''wow'' efekt. Ukrasa nije previše, no možda bih voljela da ima više tekstura i varijacija. Ali sve u svemu, vrlo šarmantno.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Točno ono što treba za veselo obiteljsko okruženje! Iako nije najkompliciranije drvce, ima osobnost, a kapu s imenom bih obožavao čak i više da sam dijete. Volim tu jednostavnost, ali opet ima mnogo veselja i topline. Fali možda samo malo više boje i razigranosti.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je šarmantno i veselo, s toplim crveno-zlatnim tonovima i osobnim dodirom koji unosi kapa s imenom. Idealno je za obiteljsku atmosferu, iako mu možda nedostaje malo razigranosti i varijacija u dekoraciji.

Prosječna ocjena: 7.6/10

Foto: Nikolina Ružić

DJED MRAZ:

Ovo je pravo božićno svjetlucanje! Toliko boja, toliko svjetala, kao da je cijela soba na nekom božićnom sajmu! Mašne, kuglice, zvjezdice, sve je tu – možda je čak malo previše za moj ukus, ali osjećam da će djeca biti oduševljena. Jaslice su savršen završni detalj, donose toplinu koju želimo na Božić.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Oho, ovo je prava božićna čarolija, to nema sumnje! Boje su divne, a sjaj svjetala… pa, stvarno zrači luksuzom. Jaslice na dnu dodaju savršeni ''duhovni'' element koji ovaj božićni ugođaj podiže na višu razinu. Možda bi se moglo manje fokusirati na boje i više na usklađenost, ali sveukupno je zapanjujuće!

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Oooo, ovo je veselo i živahno! Drvce je kao šarena čarolija koja zrači iznutra, kao da je cijeli svijet božićni raj. Volim te jarke boje i svjetla koja daju energiju, a jaslice na dnu dodaju obiteljski, mirni osjećaj. Detalji stvaraju pravu božićnu atmosferu, a drvce prostor čini toplim i veselim.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je svjetlucavo, šareno i prepuno božićnog duha! Iako je možda malo pretrpano za ljubitelje minimalističkog stila, ima moćnu i veselu energiju, a jaslice na dnu dodaju emocionalnu dubinu. Idealno za obiteljsku i veselu atmosferu.

Prosječna ocjena: 8.7/10

