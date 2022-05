U serijalu Net.hr produkcije "Pitaj što hoćeš" ugostili smo umirovljenog policajca Branka Lazarevića koji je odgovarao na vaša pitanja. U ovom serijalu ćemo ugostiti osobe različitih zanimanja, one žigosane od društva, pa i ljude s pričama kojima biste često postavili pitanje, a ne možete. Pratite naše društvene mreže jer ćemo tamo od vas tražiti pitanja koja biste postavili našem idućem gostu.

U nastavku donosimo odgovore koje ste željeli saznati od umirovljenog policajca i kriminalističkog inspektora Branka Lazarevića.

NET.HR: Koliko ste knjiga do sada napisali?

LAZAREVIĆ: Dosad imam šest objavljenih i još dvije napisane knige. Napravio sam sažetak najzanimljivijih kriminalističkih obrada koje su se obavljale u vrijeme kad sam ja bio policajac u Đurđićevo. U jednoj knjizi pišem o potrazi dječaka za mrtvim ocem. U pitanju je jedan desetogodišnji dječak koji je s Kosova, iz Kosovske Mitrovice, krenuo pješice u Hrvatsku da traži očev grob jer je saznao da mu je otac kao hrvatski vojnik poginuo negdje u Hrvatskoj i da je u Hrvatskoj sahranjen. On je tako malen krenuo pješice u Hrvatsku, onda je završio u Skopju.

Iz Skopja je čudnim nekim putevima prešao u Instabul. U Instabulu je bio beskućnik nekih pola godine. Spavao je u praku na klupama i hranio se isključivo iz kanti za smeće i onda ga je neka obitelj usvojila pod lažnim imenom. On je u toj obitelji bio šest godina pod lažnim imenom. Kasnije se saznalo kako se zove i sve, no međutim priča ima sretan završetak. Otac od tog dječaka je ipak živ, nije poginuo. Priča ima sretan završetak. Knjiga je istina i zato kad sam govorio o Mateju Perišu, uvijek govorim da jako jako treba biti oprezan jer životni putevi su čudni i nepredvidivi".

NET.HR: Kako ste usklađivali posao i roditeljstvo?

LAZAREVIĆ: Bilo mi je jako jako teško, ja sam bio šef odsjeka za očevide. U to vrijeme me supruga napustila. Napustila je i mene i dijete. Ja joj ne zamjeram i to što je ona mene napustila u puno toga sam kriv i sam. Jednostavno radio sam previše. Ja sam jedan od rijetkih koji sam stavljao posao na prvo mjesto jer sam smatrao da onaj tko živi sa mnom mora imati razumijevanja za moj posao. Ona nije imala razumijevanja i ona je otišla, ostavila mi je kćer.

Gorana je tada imala osam godina i živjela je sa mnom i teško je bilo i njoj i meni. Svaka sumnjiva smrt je meni prošla kroz ruke. Ja sam o tome bio obavješten, ja sam izlazio na mjesto događaja. Često puta po noći ona nije smjela ostati doma pa je išla sa mnom. Imao sam službeni auto i onda u auto ide ona sa mnom i dok sam ja na očevidu, ona spava. Negdje u pol noći odem u drugo selo ako ima neko ubojstvo i tako i mi se tamo odvezemo, ona spava u autu, ja radim i tako to. Bilo je dosta teško, ali izdržali smo. Sve se izdrži.

NET.HR: Pod kojim ste sve pseudonimima pisali?

LAZAREVIĆ: Počeo sam pisati na nagovor jednog profesora sa policijske akademije Dujmović Zvonimira. On me nagovorio da napišem neke članke kad smo studirali tamo, o trovanju ugljičnim monoksidom... In je bio urednik jednog policijskog glasila, priručnik za obrazovanje policijskih djelatnika. Jednom mjesečno je išao taj priručnik i išao je po cijeloj Hrvatskoj. Ja sam napisao nekoliko članaka stručnih. Jedno vrijeme sam držao presice u policijskoj upravi i dolazili su na presice Mladen Stražimir, Dušan Miljuš, Miran Barić, Damir Smrtić i mnogi drugi novinari. Primicala se zima, imali smo jednu temu o trovanju opet ugljičnim monoksidom, kako se zaštiti. Njima je trebalo napisati neki članak. Onda sam ja njima rekao nemam ja vremena s vama ovdje razgovarati, imao sam nekog posla, evo vam ovaj moj članak, evo vam priručnik, tu vam je sve, prepišite to. Pisao sam pod pseudonimom Drago Horvat.

