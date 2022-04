Navodno ukleta ploča podigla je obrve cijeloj arheološkoj zajednici nakon što je pokazala da su najranije dijelove Biblije mogli napisati očevici. Presavijena ploča, otkrivena na planini Ebal u Svetoj zemlji, sadržavala je prokletstvo u sebi i datira negdje između 1200. i 14.000. godine prije Krista.

Tekst u unutrašnjosti ploče upozorava da je čitatelj "proklet od Boga, Jahve" i "proklet ćeš sigurno umrijeti", a napisan je protoabecednim hebrejskim pismom.

Na planini Ebal, poznatoj po povezanosti s prokletstvima, nalazila se ploča na kojoj bi mogao biti najraniji natpis hebrejske riječi za Boga, YHWH.

'Najvažnije otkriće u našim životima'

Ako je datacija točna, "ukleta" ploča bi mogla dokazati da su Izraelci bili pismeni kada su ušli u Svetu zemlju i da su također mogli dokumentirati biblijske događaje kada su se dogodili.

Arheolog dr. Scott Stripling rekao je: "Izuzetno je važno. Neki ovo opisuju kao najvažnije otkriće u našim životima jer prethodi svemu što imamo u vezi s hebrejskim pismom."

"Tako velika pitanja kao što su: je li Biblija napisana kada se tvrdi da je napisana, je li uopće postojalo abecedno pismo kojim su pisci poput Mojsija i Jošue mogli pisati? Mnogi kritičari su se do ovog trenutka usprotivili i rekli 'ne, to je napisano mnogo, mnogo kasnije u perzijskom ili helenističkom razdoblju'", dodao je.

Golemost otkrića očigledna na prvu

Dr. Stripling, koji je otkriće "uklete ploče" nazvao "potresom", kaže kako ono sada "naginje vagu u drugom smjeru".

Dodao je da je nalaz "stariji od bilo kojeg hebrejskog koji imamo" i dodao da olovo dolazi iz antičke Grčke, gdje se "znalo da su rudnici bili u upotrebi u kasnom brončanom dobu".

Kraj brončanog doba datiran je otprilike 1200. godine prije Krista, a potencijalno drevna ploča pronađena je u prosincu 2019. Dr. Stripling kaže da je golemost otkrića bila očigledna čim ga je ugledao.

Je li ovo sažetak svih prokletstava?

Rekao je: "Mislio sam da je ovo predobro da bi bilo istinito. Biblija opisuje planinu Ebal u Jošuinom osmom poglavlju kao planinu prokletstva, a Jošui je rečeno da napiše kletve na Ebalu."

"Tako da smo ovdje imali poznatu ploču s kletvama sa stranice za koju Biblija kaže da su kletve povezane s njom. Jednostavno sam bio oduševljen onim što smo pronašli", kazao je arheolog.

"Je li to sažetak svih prokletstava iz Ponovljenog zakona 28. i 29., na primjer? Jer tu imate sve te kletve koje će vas sustići ako prekršite savez. Imajući ovu strukturu, je li to književni sažetak svih tih kletvi?”, pita se on.

Dr. Stripling i njegovi suradnici namjeravaju svoje nalaze akademski objaviti kasnije ove godine.