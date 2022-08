3. Agnostik: "Ne znam postoji li neka veća sila ili ne, a religiozan nisam. Valjda me to čini agnostikom. Knjige velikih monoteističkih religija same od sebe se više čine kao kodeks ponašanja s univerzalnim i teškim posljedicama po svaku osobu ako se ne prati. Koristile su se i u dobre i u loše namjere jer su ljudi koji su ih koristili bili dobri i loši. Ne vjerujem da ih je napisao Bog jer kao savršeno biće te bi knjige bile savršene, ali nisu. Napisali su ih ljudi s tadašnjim moralnim načelima i ona se razlikuju od današnjih. Radije bih se vodio vlastitim vrijednostima. Ako Bog postoji, ne vjerujem da je to biće opisano točno bilo kojom religijom. Ako je Bog svemoćan i sveznajući, sve vezano za Boga je izvan našeg razumijevanja i dosega. Bog je po meni ideja za ono što pokreće našu stvarnost", rekao je jedan muškarac.