Umirovljenica Neda Miškulin iz Osijeka svaki dan hoda od kuće od stana na Vijencu Augusta Cesarca do šetnice na Dravi. Tijekom ljeta pliva po sat vremena u moru, čita knjige, rješava križaljke i samostalno pravi kilograme domaće tjestenine i mlinaca za obitelj i prijateljice. Uz sve to, skrbi i o prijateljici koja živi na drugom dijelu grada, piše SiB.

Ova 97-godišnja učiteljica razredne nastave i knjižničarka ruši sve predrasude o starijim osobama. Supruga je upoznala na radnom mjestu, ali je ostala bez njega. Ima dvije kćeri, tri unuka i četiri praunuka, ali nitko od njih ne živi u Osijeku.

Aktivnost održava zdravlje

"Davno mi je liječnik rekao da ću samo aktivnošću održati zdravlje i tako i jeste. Ne koristim nikakve lijekove, izuzev jedne za tlak i za štitnjaču koja mi je stradala još u mladosti kad sam preboljela šarlah. Liječnika vidim samo na kontroli i inače izbjegavam odlazak u bolnicu, osim ako je to netko meni važan, da ga posjetim. I ne mogu dočekati da malo otopli i da nema leda pa da se uputim do nekadašnje Bijele lađe i to je ruta koju obožavam i koju ne propuštam osim kad odem na more. Onda je zamijenim plivanjem", rekla je Neda.

Osječanka cijeni i koristi samo svježe i domaće proizvode. Kada joj ostane viška hrane, često ga podijeli i sa susjedama. Neda pravi domaću tjesteninu i mlince te ih šalje i do Korčule i Zagreba kod djece i unučadi, a dio pokloni susjedama.

Potpuno samostalna 97-godišnjakinja

Prema nekim procjenama, ova 97-godišnjakinja ima 65 godina biološke dobi.

"Znala sam ja to i ranije jer se dobro i zdravo hranim, ne odričem se šetnje ni mora, a za mentalno zdravlje dobro mi dođe druženje s prijateljicama. Tri puta se sastajemo u našim domovima. Zadužena sam za ponedjeljak kad im pripremim i kavu te obvezno kolač. Obožavam ta naša druženja. Nekad nas je bilo više, no nažalost, neke su se razboljele, neke preminule, tako da se družimo nas tri i baš nam je dobro", rekla je umirovljena i dodala da mozak održava živim rješavanjem križaljki, ali i čitanjem knjiga. Ipak tvrdi da jedino što ju ometa je slab sluh zbog čega ne može putovati više nego što to čini sad.

Kod svojih najmilijih putuje u Zagreb, Opatiju i na Korčulu pa joj se nije problem voziti autobusom niti 16 sati. Neda je članica Gradske i sveučilišne knjižnice odakle nerijetko posuđuje knjige, a svakodnevno šalje i e-mailove.

"Znate, gluhim i nagluhim osobama najgore je kad ljudi govore brzo i kad viču. Onoga tko radi suprotno, ja ću dobro razumjeti. Inače, osim sluha i štitnjače sve ostalo funkcionira bez problema. Čak ne koristim niti ikakve kreme za kožu, ali zato volim morsku vodu koja je dobra za stopala, ali i inhalaciju.

Zahvaljujući tome svemu, ali dijelom i genetici, jer mi je i djed živio do sto godina, ja sam u odličnoj formi i ne trebam ničiju pomoć", rekla je Neda. Jednom na mjesec joj dolazi spremačica kada obavi generalno čišćenje, dok se za besprijekornu čistoću stana Neda pobrine sama, piše SiB.

