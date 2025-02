Apple korisnici nezadovoljni novim iOS ažuriranjem: Evo kako vratiti stare postavke

Apple je desetog veljače izdao najnoviju verziju iOS-a, 18.3.1, koja je trebala ispraviti bugove i riješiti sigurnosne probleme. Iako su korisnici iPhonea obično uzbuđeni zbog novih ažuriranja, mnogi su bili razočarani jer je nova verzija donijela promjene na aplikaciji za e-mail zbog kojih su se korisnici osjećali nezadovoljno.

No, TikTok zvijezda Charli podijelila je s pratiteljima jednostavan trik kako vratiti staru verziju prikaza e-maila.

"Ako je netko ažurirao telefon na novi iOS, svi su se e-mailovi promijenili. Nisu samo popisani, nego su u različitim kategorijama i nisam se mogla naviknuti na to. Postoji jednostavan način da se vrati na prethodni izgled. U gornjem desnom kutu nalaze se tri točke i kada na njih klikneš, vidjet ćeš da je 'Categories' označeno, ali moguće je to promijeniti u 'List View' i vratiti na normalno. Tako je puno bolje", rekla je.

Također, dodala je da joj je ovaj trik pomogao da ponovno bude u mogućnosti pratiti svoje e-mailove u uobičajenom formatu: "Font će i dalje biti malo drugačiji, ali raspored e-mailova će biti isti i dolazit će u trenutku kada su primljeni."

'Zašto diraju postavke? Gotovo me izludilo'

Video je pogledalo gotovo 300,000 ljudi, a donosimo neke od komentara.

"Ti si legenda!", "To mi je stvaralo toliko stresa. Hvala ti.", "Puno hvala što si podijelila ovu informaciju. I meni je to smetalo, bilo je strašno iritantno. Ne znam zašto diraju postavke. Trebali bi samo ostaviti stvari kakve jesu", "Srećom sam pronašla ovu stranicu, to me dovodilo do ludila! Druga stvar koja mi smeta je što me više ne obavještava kad primim e-mail. Znam tek kad otvorim aplikaciju i vidim ih", pišu joj.

Apple je izjavio da je novo ažuriranje napravljeno kako bi se spriječilo hakiranje podataka na zaključanim uređajima.

