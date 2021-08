Tisuće teoretičara zavjere i antivaksera zadnjih su se mjeseci potrudili doći do Ivermektina, antiparazitskog lijeka koji je namijenjen konjima. Oni su uvjereni da će tako izliječiti ili spriječiti Covid-19, piše IFLScience.

To je poprimilo tolike razmjere da je Europska agencija za lijekove (FDA) morala izdati podsjetnik da ljudi nisu konji. No, velika većina antivaksera nastavila je konzumirati opasne doze lijeka ohrabren svjedočanstvima na Internetu o njegovoj "djelotvornosti". No, ipak, opominju na jednu nuspojavu - "crve" u crijevima.

"Možda je to glupo pitanje, ali je li netko od vas u stolici pronašao crve nakon uzimanja Ivermektina?", pitala je jedna žena na Facebook stranici posvećenoj tom "čudotvornom lijeku". Par korisnika javilo joj je da i oni imaju istih problema.

U rijetkim slučajevima koristi se kod ljudi

No, tu se ne radi o nekoj vrsti parazitskih crva koji napadaju crijeva nego o komadićima crijevne sluznice koji su otrgnuti jer unosite otrov, a ljudsko tijelo to ne može podnijeti. Konzumacija Ivermektina kod ljudi uzrokuje da crijeva izbace svoj zaštitni sluzavi omot, koji na prvi pogled izgleda kao crv.

Ivermektin se ponekad prepisuje ljudima u mnogo manjim dozama, ali to je vrlo rijetko. Odobren je za teške parazitoze i to kod onhocerkoze (riječnog sljepila) i strongiloidoze.

"Ako ljudi uzimaju proizvode namijenjene kravama, konjima ili drugim životinjama, to može biti vrlo opasno", opomenuo je patolog dr. Wesley Long za Business Insider.