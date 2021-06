Anđela Đurđević (18) jedna je od najperspektivnijih mladih srpskih gimnastičarki. Djetinjstvo i tinejdžerske godine posvetila je gimnastici te je osvojila brojne medalje.

Ljubav prema tom sportu nagnala ju je na smanjenje grudi kako bi nastavila nizati uspjehe, ali i kako bi se osjećala lagodnije i poletnije, piše žena.blic.rs.

Velike grudi počele su joj zadavati probleme već u 14. godini, ponajviše zato što gimnastika zahtijeva veliku pokretljivost.

"Još od 14. godine sve više mi je to smetalo kako u svakodnevnom životu - jer ne možeš odjenuti stvari koje nose ostale djevojke, tako i u sportu - nisam mogla trčati brzo, nisam više imala taj osjećaj ravnoteže jer jednostavno te na spravama vuku i duplo je teže održati ravnotežu na razboju, na gredi, također i pri skokovima na parteru ili pri trčanju ka preskoku nemaš više tu eksplozivnost i nemaš kontrolu nad tijelom tijekom vježbi. To intenzivno djeluje i na samu psihu te postaneš nezadovoljan, tužan, udaljiš se od vršnjaka, sakrivaš se, oblačiš širu odjeću i povlačiš se u sebe. Također, sve više su me boljela leđa, vrat, ramena", rekla je 18-godišnja Novosađanka.

Ne kaje se zbog odluke

Odluku o smanjenju grudi donijela je nakon detaljnog proučavanja, informiranja o operaciji i oporavku te konzultacija s liječnicima. Mišljenja okoline bila su podijeljena, no najbliži su ju podržali jer su znali za njene probleme.

Anđela kaže da joj je život danas puno lakši i da se navikla na svoju novu figuru.

"I u psihološkom smislu mi je dalo puno više samopouzdanja. Oporavila sam se i počela trenirati i sve mi je još čudno jer mi je toliko sve lakše i dok trčim i dok skačem, jednostavno se osjećam puno laganije i poletnije. Bavljenje gimnastikom je lakše, a u svakodnevnom životu sam zadovoljnija i ljepša", rekla je za žena.blic.rs.

Poručila je svim mladim djevojkama sa sličnim problemom da uvijek postoji rješenje i da se konzultiraju sa stručnjacima.