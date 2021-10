Jedan Amerikanac koji mjesec dana živi u Hrvatskoj na Redditu je upitao koji zakoni oko brzine vožnje vrijede na našim autocestama. Naime, primijetio je da su neki vozači prilično ležerni oko prekoračenja dopuštene brzine pa je tražio pojašnjenje.

"Hrvatski prijatelji. Ja (Amerikanac) živim u Hrvatskoj (trenutno u Puli) mjesec dana. Kada na autocesti vozim 140 km/h, često me pretječu puno brža vozila, koja primjerice voze 200 km/h. Ponekad se radi o egzotičnim autima poput Ferrarija, ali često su to Audi ili čak Škoda. Nitko se ne boji policije ili zapljene vozila? Imam BMW serije 5 pa mogu puno brže voziti, no u Americi imamo visoke kazne (čak zatvorske) za jako brzu vožnju", poručio je u originalnoj objavi.

Nepisana pravila na hrvatskim autocestama

Hrvatski vozači odlučili su mu otkriti nekoliko nepisanih pravila vožnje po autocestama.

"Nepisana tajna je da možeš voziti do 160 i 'kobre' će te ignorirati. Možeš voziti između 160 i 180 ako je policajac prijateljski nastrojen, a iznad 180 sigurno ćeš dobiti kaznu, osim ako ne uspiješ podmititi policajca. Imaj na umu da ova 'pravila' ne vrijede u tunelima ili drugim posebnim mjestima s nižim ograničenjima brzine", glasi komentar koji je skupio najviše lajkova.

Upozorili su Amerikanca na presretače koji znaju mjeriti brzinu na odmorištima i nadvožnjacima. Naglasili su i kako policajci nisu pretjerano popustljivi prema strancima koji se ne pridržavaju ograničenja brzine.

"Imaj na umu da je manja vjerojatnost da ćeš se izvući od kazne ako si stranac. Nisu toliko milostivi prema strancima. Ako želiš brzo voziti autocestom, moraš pripaziti na stanje u retrovizoru i pokušati uočiti brze automobile sa zatamnjenim staklima. Da bi ti 'kobre' napisale kaznu, trebaju mjeriti tvoju prosječnu brzinu više od 500 metara, pa ako ih primijetiš možeš usporiti, pustiti ih da prođu i vidi jesu li 'kobre'. S druge strane, ako inače ne voziš tako brzo, ne preporučujem da to sada isprobaš. Naše ceste nisu najbolje, a Balkan je poznat po agresivnim vozačima", jedan je od komentara.

"Hvala na opširnom odgovoru. Ako vam išta znači, vozio sam diljem svijeta i mislim da su hrvatski vozači jako dobri. Ne ugrožavaju druge i ne naljute se tako lako, a većina se pridržava znakova. Nije kao u Južnoj Americi, Indiji ili Aziji ili velikim američkim gradovima", odgovorio mu je Amerikanac.

Isti komentator potom mu je savjetovao da se ne zadržava u lijevoj traci.

"Ako vidiš da ti se netko približava straga, čak i ako voziš iznad ograničenja brzine, pomakni se u desnu traku i vrati se kada auto prođe. Ništa nije frustrirajuće nego kada morate usporiti zbog vozača koji se ne želi pomaknuti jer već vozi unutar ograničenja brzine", poručio je i dodao da su desne trake obično u lošijem stanju jer njima voze kamioni.

Prihvatljiva brzina je 155 km/h?

"Ako je ograničenje brzine 130 km/h, moraš voziti 155 km/h da dobiješ kaznu. Svaki brzinomjer u autu pokazuje nekoliko km/h više nego što zaista voziš pa ako ti piše 160 km/h, vjerojatno voziš 155. Ako voziš 10 do 30 km/h iznad ograničenja, kazna je 500 kuna (77 dolara)", jedan je od komentara.

"Postoji policijska ophodnja na autocestama u neoznačenim automobilima, ali zapravo ih nema puno pa ljudi često voze prebrzo. Prihvatljiva brzina na autocesti je ~ 155 km/h. Nitko te neće zaustaviti ako se voziš ispod toga (iznimka su tuneli, građevinske zone, itd.)", smatra komentator.

"Na autocestama se ponašamo kao da nema ograničenja brzine. Voziš najvećom brzinom koju ti auto dobro podnosi. U svojih 20 godina i tijekom brojnih putovanja nikad nisam vidio patrolu na autocesti", nadovezao se drugi.

"To što drugi krše zakon, ne bi te trebalo potaknuti da i ti činiš isto. Bez obzira na to što drugi kažu da se možeš izvući", zaključak je jednog komentatora.