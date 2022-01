Allie Rae (37) iz Bostona dospjela je u medije prošle godine kada je bila prisiljena dati otkaz na mjesto više medicinske sestre na intenzivoj neonatalogije, jer su kolege otkrili njezin profil na pornoplatformi i prijavili je upravi.

Mama, koja ima tri sina u dobi od 18, 17 i 12 godina, bila je suočena s ultimatumom – ili OnlyFans ili posao medicinske sestre – i odlučila je napustiti svoj 15-godišnji poziv, ali kako kaže "ne žali ni trunke.".

Obitelj joj je konačno na prvom mjestu

Sada zarađuje više novca nego ikada u životu, na mjesec digne i do 360.000 dolara, provodi više vremena s djecom i bliža je sa suprugom . Bivši zrakoplovni radnik Steve (38) itekako je uključen u proces, od toga da je on jedini partner s kojim snima, do toga pomoći u logistici.

Ipak, Allie inzistira na tome da su, kad nisu pred kamerama, samo običan par i skladna obitelj.

'Muž je velik podrška'

"Moj muž je uvijek bio velika podrška onome što radim, a kada sam morala napustiti svoj bolnički posao, bila je zajednička odluka da odem na puno radno vrijeme s OnlyFans", rekla je Allie, prenosi Sun.

“I iako je sa mnom na snimkama, ne želi biti u središtu pozornosti. Mrzi kameru i ne pokazuje svoje lice, samo svoje dijelove."dodaje.

'Živimo normalnim životom'

“Većinom živimo vrlo normalnim životom. Steve i ja ne snimamo svaki dan; možda dva ili tri puta mjesečno.Ostalo vrijeme smo samo roditelji koji vode posao od kuće". uvjerava.

„Naša djeca obavljaju kućne poslove, zajedno gledamo filmove, idemo na večeru,zabranimo im izlazak (ako ih treba kaazniti) baš kao i svaka druga obiljelj obitelj", kaže Allie koja smatra da im je njen prelazak na zarađivanje preko pornografije pružio priliku za puno normalniju obiteljsku dinamiku.

"OnlyFans mi je pružio priliku da budem kod kuće sa svojom djecom mnogo više no prije. Primjerice, kao medicinska sestra na intenzivnoj njezi rijetko sam bila kod kuće za praznike, prošli Božić je bio prvi put nakon godina i godina da sam zapravo bila s njima. Od toga mi se srce topilo.", kaže.

Toliko im ide dobro da je i muž dao otkaz

“Također puno putujemo i vidjeli smo mjesta koja inače ne bismo imali prilike vidjeti. Naše omiljeno mjesto je Cap Cana u Dominikanskoj Republici, a volimo i Havaje."

Allie je toliko dobro krenulo da je i suprug mogao dati otkaz.

Steve je prije radio za zračnu tvrtku, ali je dao otkaz prije dva mjeseca zbog neizvjesnosti uzrokovanih pandemijom.

Steve je rekao: „Napuštanje mog posla bio mi je dosta čudan. Svakako više nisam trebao biti tamo kako bi se pokrili financijski, jer nam je išlo tako dobro na internetu, ali stvarno sam uživao u onome što sam radio", kaže i nastavlja:

„Istina je da je Allie Rae trebala pomoć ovdje kod kuće oko posla, ali samo oko logistike. Igram veliku ulogu u pomaganju joj da ostane na pravom putu", kaže.

Zna biti radoholičarka

“Ona je sklona tome da pretjera s radom, a ponekad zaboravi zastati i opustiti se.", kaće.

Par je bio zabrinut kako će njihova obitelj i prijatelji reagirati na njihov neobičan aranžman.

Allie Rae je rekla: “U početku smo bili nevjerojatno uplašeni i jako smo se trudili svoje aktivnosti držati u tajnosti.", kaže. Misli da je suprug više na meti društvene osude.

“Mislim da postoji predrasuda o Steveu više nego o meni kao ženi, poput – 'tebi je u redu da ti žena tako zarađuje' Mislim da ga ljudi žele strpati u kategoriju nekakvog podložnog muškarca ali on je potpuna suprotnost, tako da se mora boriti protiv predrasuda ljudi.", kaže.

Oni bliski ne vide problem “Rekli smo našim prijateljima i oni misle da je to stvarno super",

“Mislim, seksam se samo sa svojim mužem i snimam seks samo sa svojim mužem, pa tko bi mogao mrziti nekoga tko to čini i zarađuje na tome?", smatra i ponavlja:;

“Ionako ćemo se seksati pa zašto ne bismo na tome zarađivali?. Mislim da je to jako dobar posao"

'Neki prestali pričati s nama preko noći'

Ipak, njezini bivši kolege nisu bili jedini koji su digli nos zbog njezinog posla 'sa strane'

Allie Rae je rekla: "Osim mojih starih kolega, koji su me razotkrili na poslu, izgubili smo šačicu prijatelja - neki od njih su prestali razgovarati s nama preko noći. Naši pravi prijatelji i obitelj znaju da se ništa drugo nije promijenilo, mi smo uglavnom isti ljudi. Moja mlađa sestra i njezin suprug su mi velika podrška, čak pomaže i s admin stranicom stvari!", kaže.

OnlyFans je također zbližio par, a Allie Rae i Steve su se složili da ih često "ponese " tijekom snimanja.

“Postoji toliko puta kada namjeravamo snimiti video, ali se zanesemo u trenutku da bacimo kameru na stranu. Sve što snimamo je vrlo iskreno i stvarno, mi to ne glumimo", kaže i zaključuje:

“Na kraju dana mi smo muž i žena i jako smo zaljubljeni.”